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Politique

الشاهد: التشغيل والتنمية الاجتماعية اولوية الحكومة والاحتجاجات السلمية مشروعه

Jeudi 12 Janvier 2017
بــاب نــات - قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد في تصريح اعلامي، بمناسبة اعطائه اليوم بساقية سيدي يوسف اشارة انطلاق توزيع المساعدات الحكومية التي تم اقرارها لفائدة المتضررين من موجة البرد ، ان التنمية الاجتماعية والتشغيل تمثلان الاولوية المطلقة في سياسة الحكومة للفترة القادمة .

واكد في هذا المجال على ان الدولة ستظل بجانب ضعاف الحال وانها ستقوم بدورها اللازم في مجال النهوض بالاوضاع الاجتماعية في الوسطين الحضري والريفي لاسيما في مجالات الصحة والسكن والتشغيل الذي يمثل وفق تعبيره اولوية التدخلات التي ستقوم بها الحكومة للقضاء على البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل خاصة عن طريق برنامج عقد الكرامة الذي خصصت له الدولة 250 مليون دينار والذي سيسمح بتشغيل اصحاب الشهائد العليا.
كما اشار في هذا المجال الى برنامج دعم المبادرة الخاصة لانجاز المشاريع الصغرى والمتوسطة والذي يرتكز بالخصوص على استغلال كل الامكانات والثروات المتوفرة في الجهات لاسيما في المناطق الحدودية كما اوضح في هذا المجال ان هناك بوادر ايجابية لعودة الاستثمار في البلاد وذلك من خلال ما اقرزه مؤتمر الاستثمار اضافة الى عودة الانتاج في بعض القطاعات قائلا " ان الحكومة تولي اهمية بالغة للتشغيل وتتابع عن كثب هذا الملف وتصغي الى الطلبات الاجتماعية قصد تلبيتها قدر الامكان" واصفا الاحتجاجات السلمية بالمقبولة .
وتولى رئيس الحكومة توزيع مساعدات لفائدة متساكني حي المنجم بالساقية حيث اطلع على الاوضاع الاجتماعية الهشة لبعض المتساكنين خاصة في ما يتصل بالسكن والصحة.
كما اعطي اشارة انطلاق توزيع مفاتيح مجموعة سكنية تضم 50 مسكنا على مستحقيها من ضعاف الحال والذين استوفوا الشروط اللازمة للانتفاع بها.
وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بحوالي .مليونين ومائتا الف دينار.



Publié le:2017-01-12 19:22:33

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