رصد1ر4 مليون دينار لأشغال تحويل المستشفى المحلي بالسند في قفصة إلى مستشفى جهوي صنف ''ب''

و أوضح العبيدي في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن الاشغال تتمثل في بناء قسم استعجالي، وقسم طب أطفال عام، وقسم توليد، وقاعتي عمليات، وقسم جراحة واقسام المصالح العامة (إدارة مخزن ومطبخ) .
وأفاد، من جهة أخرى، انه "تم الفروغ من انجاز قسم الأشعة وقسم المخبر بمركز الصحة الأساسية بمعتمدية "زانوش" بكلفة تقدر بـ380 ألف دينار، وتحديث وصيانة وتوسعة المركز باعتمادات تقدر بـ 110 آلاف دينار ، الى جانب انتداب الأعوان وتجهيز الأقسام ودخولها حيز الاستغلال في أواخر ديسمبر 2016".
و أضاف أن "مشروع مركز الوسيط الصحي بمعتمدية القصر شارف على الانتهاء بكلفة قدرت بـ 600 ألف دينار وقد تم تجهيزه بآلات المخبر والأشعة وآلة كشف الصدى وسيارة إدارية، بالإضافة الى انتداب الأعوان الخاصين به وسينطلق العمل فيه حال الانتهاء من أشغال ربطه بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وفق تقديره.
يشار الى أن مشروعي تجهيز مركز الصحة الأساسية بمعتمدية "زانوش" وبناء مركز الوسيط الصحي بمعتمدية "القصر" يندرجان ضمن مشروع دعم الخدمات الصحية بالخطوط الأمامية بتمويل من الهبة الأوروبية "باز2 "، وفق ذات المصدر.
Publié le:2017-01-12 20:20:38
Par:mandhouj (France )
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