Radio Babnet Tunisie  On Air: Majda Erroumi - Kon Sadeqi  
Economie

سمير الطيب: تنويع الاسواق الخارجية ضرورة ملحة لامتصاص فوائض الانتاج الفلاحي

Jeudi 12 Janvier 2017
بــاب نــات - قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب انه من غير المعقول توجيه 50 بالمائة من صادرات القوارص التونسية نحو بلد واحد ودون التمكن من النفاذ الى أسواق اخرى.

وأكد الطيب أثناء جلسة استماع عقدتها، الخميس، لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب، ضرورة تنويع الاسواق الخارجية موضحا أن وفرة انتاج القوارص، التي قدرت هذا الموسم 2016 / 2017 ب650 ألف طنا نتج عنه ظهور عدة اشكاليات في مستوى التسويق.
واعتبر أن اعتماد سوق واحدة لتوجيه المنتوج التونسي يعكس أزمة هيكلية تعيشها الفلاحة التونسية نتيجة محدودية الأسواق، خاصة مع استئثار فرنسا، الشريك الاقتصادي الأول لتونس، باقتناء ما يفوق نصف حجم الصادرات التونسية من القوارص.
ولفت الوزير، الى أن موسم 2016 / 2017 شهد صابة قياسية في انتاج البرتقال، وأشار الى أن وزارته تدعم فكرة احداث وحدة تحويل للقوارص باشراف المجمع المهني.
وأضاف بأنه تم اللجوء الى وزارات التربية والصحة والعدل لاقتناء كميات من البرتقال لتقديمها في الوجبات بالمطاعم المدرسية والمؤسسات السجنية والمستشفيات للامتصاص فوائض الانتاج.
واحتج عدد من الفلاحين من أصيلي الوطن القبلي (أكثر الجهات انتاجا للقوارص)، خلال وقفة نفذوها أمام مجلس نواب الشعب تزامنا مع انعقاد جلسة الاستماع بلجنة الفلاحة مطالبين بايجاد حلول للفائض من الانتاج.
وأفاد حسن ميلاد فلاح من نفس الجهة أن هدف الوقفة هو الضغط باتجاه اعادة جدولة ديون الفلاحين وفتح مجال التصدير وخاصة نحو الجزائر وقال ان المنتجين يتوقعون ان تصل صابة القوارص الى حدود 800 ألف طن".

ومن جانبه، دعا النائب بلجنة الفلاحة زهير الرجبي، الى"تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية، منبها الى ما اعتبره حصول خروقات من طرف وسطاء البيع بحق الفلاحين".

Publié le:2017-01-12 19:18:10

cadre-7eac4a5d0213c3026d5e6439c640865f-2017-01-12 19:18:10
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136801



Babnet Tunisie Special CAN 2017
   J - 2

Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12836,1

  • (10/01)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 2,47214 DT        1$ =2,33501 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/01)   932,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136801 659|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires