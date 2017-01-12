كميات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

Jeudi 12 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-12 19:10:51

- سجل خلال 24 ساعة الاخيرة (من الساعة السابعة من صباح أمس الاربعاء الى السابعة من صباح الخميس) تهاطل كميات متفاوتة من الامطار.//ولاية تونس// تونس قرطاج 7 / حلق الوادي 12 / //ولاية بن عروس// بن عروس 10 / بومهل 7 / فوشانة 8 / المحمدية 7 / الخليدية 5 / رادس 17 / مرناق 3 / مقرين 6 / حمام الانف 5 / بئر الباي 4 / //ولاية اريانة// اريانة 7 / قلعة الاندلس 5 / سيدي ثابت 6 / جبل النحلي 9 / رواد 4 / شرفش 2 / //ولاية منوبة// منوبة 12 / الجديدة 3 / المرناقية 8 / طبربة 6 / برج العامري 6 / البطان 4 / شواط 4 / //ولاية بنزرت// بنزرت المحطة 7 / بنزرت المدينة 10 / منزل بورقيبة 7/ تينجة 5 / راس الجبل 4 / غار الملح 7 / اوتيك 6 / سجنان 5 / ماطر 6 / العالية 4 / العزيب 8 / غزالة 2 / صونين 6 / ماتلين 4 / //ولاية نابل// قليببية 4 / نابل 5 / دار شعبان 4 / بني خيار 5 / قربة 2 / الميدة 6 / منزل تميم 2 / حمام الغزاز 3 / الهوارية 11 / تكلسة 4 / سليمان 2 / بني خلاد 1 / منزل بوزلفة 1 / //ولاية زغوان// مقرن 1 / جرادو 5 / بئر مشارقة 3 / سد بئر مشارقة 5 / عين عسكر 3 / سد وادي الكبير 1 / //ولاية باجة// باجة المحطة 2 / باجة المدينة 4 / باجة الجنوبية 1 / نفزة 2 / قبلاط 6 / مجاز الباب 2 / تيبار 2 / //ولاية جندوبة// جندوبة المحطة 2 / طبرقة 5 / عين دراهم 3 / بوسالم 2 / غار الدماء 3 / وادي مليز 4 / //ولاية الكاف// الكاف المحطة 1 / الكاف المدينة 2 / الدهماني 1 / الجريصة 2 / القصور 3 / القلعة الخصباء 1 / قلعة سنان 3 / السرس 1 / نبر 2 / وادي ملاق 3 / الطويرف 5 / تاجروين 2 / الساقية 3 / //ولاية سليانة// سليانة المحطة 1 / سليانة المدينة 1 / العروسة 2 / الكريب 3 / بوعرادة 3 / بورويس 2 / كسرى 2 / قعفور 2 //ولاية سوسة// سوسة الشمالية 1 / بوفيشة 1 / القلعة الكبرى 1 / سيدي الهاني 4 / المسعدين 1 / سيدي بوعلي 1 / القلعة الصغرى 5 / مساكن 2 / //ولاية المنستير// الوردانين 5 / جمال 4 / زرمدين 2 / صيادة 2 / قصر هلال 2 / الساحلين 2 / بنبلة 3 / //ولاية القيروان// القيروان 1 / //ولاية القصرين// القصرين الشمالية 1 / القصرين الجنوبية 1 / تالة 1 / حيدرة 4 / سبيطلة 3 / م/مر/س ق/ناد