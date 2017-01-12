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Economie

يوم اعلامي في سوسة للتعريف بصندوق دعم القدرة التنافسية وتنمية الصادرات ''تصدير +''

Jeudi 12 Janvier 2017
بــاب نــات - مثل التعريف بخدمات صندوق دعم القدرة التنافسية وتنمية الصادرات " تصدير + " محور اليوم الاعلامي الذي انتظم اليوم الخميس في سوسة ببادرة من مركز النهوض بالصادرات وفرعه الجهوي وشارك فيه اغلب اصحاب المؤسسات التصديرية بجهة الوسط.

و أفادت مديرة صندوق دعم القدرة التنافسية وتنمية الصادرات " تصدير + " شافية شلبية، مراسل (وات) بالجهة، أن "هذه التظاهرة شملت مداخلة حول شروط الانخراط في آلية " تصدير + " والتي تهدف الى دعم الصادرات والبحث عن اسواق جديدة ودعم تنافسية المنتوجات والخدمات التونسية من خلال تقديم الدعم لـ 1000 مؤسسة و100 مجمع مهني ومساعدتها على اكتساح الاسواق الخارجية"، على حد قولها.
و أضافت أن "هذه الالية تعمل على مساندة 100 مؤسسة على الانتصاب التجاري في الخارج، فضلا عن تنظيم لقاءات ثنائية مع الخبراء، وتهدف الى مساندة المؤسسات المصدرة المقيمة في تونس في انجاز برامجها التصديرية وتنويع اسواق التصدير والصادرات، باعتبارها مكونا من مكونات البرنامج الثالث لتنمية الصادرات، ويمتد تنفيذها على مدى 5 سنوات".
ودعت مديرة صندوق دعم القدرة التنافسية وتنمية الصادرات " تصدير + " اصحاب المؤسسات ولاسيما اصحاب المؤسسات الناشطة في قطاع الخدمات الراغبين في الاستفادة من خدمات هذا الصندوق الجديد الى تقديم ملفاتهم الى مركز النهوض بالصادرات ومكاتبه الجهوية ، وذلك بهدف التمتع بمبلغ 150 الف دينار كحد اقصى للهبة التي تمنحها الدولة للمؤسسات المصدرة و200 الف دينار كحد اقصى بالنسبة للمؤسسات المصدرة الراغبة في فتح مكاتب لها بالخارج.



Publié le:2017-01-12 20:08:34

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Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
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Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
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