نهائيات كاس امم افريقيا 2017 - المنتخب التونسي يجري اول حصة تدريبية على ملعب بونغوفيل فرانسفيل

Jeudi 12 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-12 18:29:21

اجرى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مساء اليوم الخميس أول حصة تدريبية على ملعب بونغوفيل إحدى ضواحي مدينة فرانسفيل في اطار تحضيراته الاخيرة للمباراة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية لنهائيات كاس امم افريقيا والتي ستجمعه بالمنتخب السنيغالي يوم الاحد 15 جانفي الجاري انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا وعرفت الحصة التدريبية التي انطلقت متاخرة بنصف ساعة (أي الثالثة و النصف ظهرا بدلا عن الثالثة) في درجة حرارة مرتفعة تجاوزت الثلاثين وتحت رطوبة عالية بمشاركة كل اللاعبين مع خضوع المدافع ايمن عبد النور ومتوسط الميدان وهبي الخزري الى عناية خاصة من قبل الاطار الطبي للمنتخب واشار مدرب المنتخب التونسي هنري كسبرجاك الى ان الاهتمام منصب على اليات لعبنا بصرف النظر عن امكانيات منافسينا التي ستمنحنا شحنة معنوية كبيرة في ظل مواجهات قوية ضد كل من السنيغال والجزائر اللذين يتمتعان بخصال فنية عالية ومهارات فردية بفضل خبرتهم ونشاطهم في اعتى المنتخبات الأوروبية "وتابع كسبرجاك ان "السنيغال يمتلك عناصر قوية فنيا وباستطاعتها إحداث الفارق في أية لحظة ومع ذلك فان حظوظنا تكمن في قوة المجموعة مع السعي الى اعتماد لعب اكثر نجاعة أمام المرمى" وفي شان الحالة الصحية للثلاثي بن عمر والخزري و عبد النور اكد الفني البولوني الفرنسي ان "هذا الثلاثي سيشارك اليوم في التدريبات بمعية بقية اللاعبين و سنقف على جاهزيتهم ونتمنى استعادة جميع اللاعبين قبل مواجهة السنيغال " وخلص كسبرجاك الى ان مردود المنتخب التونسي تطور باطراد في الفترة الاخيرة وما تبقى سوى بعض اللمسات الطفيفة لاسيما على مستوى الاداء و السلوك الفردي للاعبين" وقال المدافع شمس الدين الذوادي ان "هناك وعيا لدى اللاعبين بقيمة المنتخب السنيغالي الذي يضم عناصر بارعة و معروفة في الملاعب الأوروبية وسنحرص على مزيد دراسة خصائصه قبل المواجهة المرتقبة ونتمنى ان نكون في اوج عطائنا في لاسيما و ان الاجواء داخل المنتخب التونسي مشجعة للغاية" وافاد قائد المنتخب التونسي ايمن المثلوثي "ان حظوظ المنتخب وافرة شانه شان بقية منتخبات المجموعة الثانية رغم تركيز الملاحظين على منتخبي السنيغال والجزائر وتناسى منتخب الزمبابوي ولكننا نمتلك إمكانيات جديرة بالاحترام و يتعين التعامل الجدي مع كل منافس مهما كان اسمه و ربما تكون مباراة الزمبابوي حاسمة في ضمان التأهل الى الدور الثاني " وشدد المثلوثي "يجب السعي الى جمع اكبر عدد من النقاط في المباريات الثلاث مع ايماننا بقوة المنتخب السنيغالي الذي يمتلك هجوما خطيرا ولاعبين متجانسين تعودوا اللعب جنبا الى جنب منذ مدة مثله مثل المنتخب الجزائري " وختم حارس عرين الفريق التونسي ان "التركيبة الدفاعية لم تتضح بعد وان الدفاع هو مهمة جماعية تنطلق من اول مهاجم والاهم هو ان يظهر المنتخب التونسي اكثر تناغما و انسجاما في اول مباراة في نهائيات الغابون" ويذكر ان المنتخب التونسي يجري غدا الجمعة حصته التدريبية الثانية في فرانسفيل في حين يحل وفدا المنتخبين السنيغالي والجزائري في وقت لاحق من مساء اليوم بمدينة فرانسفيل.