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Sport

تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي في المركز الرابع قاريا و36 عالميا

Jeudi 12 Janvier 2017
بــاب نــات - تراجع المنتخب التونسي لكرة القدم مرتبة واحدة واصبح في المركز الرابع قاريا و36 عالميا في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس.
وحافظ المنتخب السنيغالي على الصدارة قاريا متقدما على نظيره الايفواري فيما جاء المنتخب المصري في المركز الثالث قاريا.
وفي ما يلي ترتيب المنتخبات العشر الاوائل قاريا (بين قوسين الترتيب العالمي):
1/ (33) السنيغال 743 نقطة
2/ (34) الكوت ديفوار 733
3/ (35) مصر 726
4/ (36) تونس 713
5/ (39) الجزائر 687

6/ (49) ج الكونغو الديمقراطية 630
7/ (50) نيجيريا 619
8/ (53) بوركينافاسو 611
9/ (54) غانا 610
10/ (57) المغرب 587

Publié le:2017-01-12 18:21:48

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
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