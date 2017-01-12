تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي في المركز الرابع قاريا و36 عالميا

وحافظ المنتخب السنيغالي على الصدارة قاريا متقدما على نظيره الايفواري فيما جاء المنتخب المصري في المركز الثالث قاريا.
وفي ما يلي ترتيب المنتخبات العشر الاوائل قاريا (بين قوسين الترتيب العالمي):
1/ (33) السنيغال 743 نقطة
2/ (34) الكوت ديفوار 733
3/ (35) مصر 726
4/ (36) تونس 713
5/ (39) الجزائر 687
6/ (49) ج الكونغو الديمقراطية 630
7/ (50) نيجيريا 619
8/ (53) بوركينافاسو 611
9/ (54) غانا 610
10/ (57) المغرب 587
Publié le:2017-01-12 18:21:48
Par:mandhouj (France )
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