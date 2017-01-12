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Economie

الناطق الرسمي باسم الحكومة يكشف عن قيمة الزيادات العامة في أجور العاملين في القطاع العمومي

Jeudi 12 Janvier 2017
بــاب نــات - كشف إياد الدهماني، الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس، عن قيمة الزيادات العامة في أجور العاملين في القطاع العمومي والتي سيبدأ مفعولها المالي في أجور شهر جانفي الجاري.

وقال الدهماني في نقطة إعلامية التأمت في قصر الحكومة بالقصبة، إن تلك الزيادات ستكون في حدود زيادة شهرية خام بحوالي 30 دينارا لأصناف الموظفين أ1 وأ2 وأ3 أما الصنف الثالث (ب - ج - د) وعملة الوحدة 1 و 2 ستكون الزيادة الشهرية الخام في أجورهم انطلاقا من الشهر الجاري في حدود 25 دينارا.
من جهة أخرى، تطرق الدهماني إلى الزيادة التي ستشمل أجور العاملين في القطاعين العام و الخاص جراء مراجعة السلم الضريبي، والتي قال إنها ستتراوح بين زيادة بـ43 دينار إلى زيادة بدينار واحد لأصحاب الدخل المرتفع .
ولاحظ الناطق الرسمي أن مراجعة هذا السلم الضريبي تمت بالاتفاق مع كل الأطراف وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل، مشددا على أن الزيادات المبرمجة في معاليم استهلاك النور الكهربائي و الغاز لن تشمل الفئات الضعيفة، كما أنه لم يتم سن أية ضريبة جديدة في قانون المالية لسنة 2017.



Publié le:2017-01-12 17:14:12

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Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
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Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
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Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
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Ouganda 0 0 0 0 0 0
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