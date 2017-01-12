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Politique

الدهماني: اجتماع بوزارة الخارجية مع مسؤولين بسفارة ليبيا في تونس لمناقشة غلق السلطات الليبية للمعبر الحدودي رأس جدير

Jeudi 12 Janvier 2017
بــاب نــات - قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب والناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، اليوم الخميس، أن وزارة الشؤون الخارجية تحتضن حاليا اجتماعا مع مسؤولين بسفارة ليبيا في تونس لمناقشة مسألة غلق السلطات الليبية للمعبر الحدودي رأس جدير من جانب واحد والذي أدى إلى احتجاجات في منطقة بن قردان (ولاية مدنين).

واضاف في نقطة إعلامية انتظمت في قصر الحكومة بالقصبة ان وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، على اتصال يومي مع نظيره الليبي "لبحث سبل حل هذا المشكل" مذكرا بقرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد ارسال وفد وزاري مرفوق بمسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الشؤون الخارجية الى بن قردان غدا الجمعة واضاف ان هذا الوفد سيقوم بتوضيح الإشكاليات مع الأهالي وممثلي المجتمع المدني والسلطات الجهوية والتفكير في سبل للتواصل مع الجانب الليبي الذي أغلق المعبر الحدودي برأس جدير من جانب واحد منذ فترة.
واعتبر الدهماني ان احتجاجات اهالي بن قردان " في جوهرها مشروعة " وان قرار غلق المعبر الحدودي ليس "قرارا تونسيا" داعيا أهالي المنطقة إلى الاحتجاج بشكل "سلمي و في إطار احترام القانون"، حسب تعبيره.
من جهة أخرى قال المسؤول الحكومي إن الإجراءات الوزارية التي أقرت قبل شهرين لفائدة منطقة بن قردان هي "حاليا بصدد التنفيذ و أن نتائجها ستبرز على المدى المتوسط ".
وبخصوص التحركات الاحتجاجية الأخرى المسجلة في مناطق أخرى من البلاد اشار الدهماني الى أن " حكومة الوحدة الوطنية تمد يدها للحوار مع مطالب المعطلين عن العمل " معلنا انه سيتم خلال الأيام المقبلة "عقد اجتماعات لوضع روزنامة لحلول قابلة للتنفيذ "مشددا على أن الحكومة"ترفض تقديم وعود دون تنفيذ" .
وفي جانب متعلق بجهود الحكومة في مجال مكافحة التهريب والتجارة الموازية اكد الدهماني حجز قوات الديوانة التونسية لمبالغ هامة من العملة الصعبة ( أورو و دولار ) قدرت قيمتها النهائية بـ4 مليون و127 الف و 800 دينار.
وكانت وحدات مصلحة المرور بمعتمدية المحرس التابعة لإدارة الأمن بولاية صفاقس قد تمكنت صباح أمس الأربعاء من حجز مبالغ هامة من العملة الأجنبية اخفيت باحكام في شاحنة لنقل البضائع.



Publié le:2017-01-12 14:40:09

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1 de 1 commentaires pour l'article 136782

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Jeudi 12 Janvier 2017 à 15h 09m | Par           
La question clé est:avec qu'elle partie libyenne on discute?La diplomatie archaïque ne saura jamais résoudre ce problème,oh combien important pour Ben Guerdane.



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RD Congo 0 0 0 0 0 0
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Togo 0 0 0 0 0 0
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Mali 0 0 0 0 0 0
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