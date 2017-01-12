رئيس الجمهورية يلتقي بمجموعة من طلبة الصحافة بكلية العلوم السياسية بباريس

Jeudi 12 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-12 13:31:45

- إستقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس 12 جانفي 2017 بقصر قرطاج لمجموعة من طلبة الصحافة بكلية العلوم السياسية بباريس.