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Politique

رئيس الجمهورية يلتقي بمجموعة من طلبة الصحافة بكلية العلوم السياسية بباريس

Jeudi 12 Janvier 2017
بــاب نــات - إستقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس 12 جانفي 2017 بقصر قرطاج لمجموعة من طلبة الصحافة بكلية العلوم السياسية بباريس.










Publié le:2017-01-12 13:31:45

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
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Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
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