Publié le:2017-01-12 13:31:45
رئيس الجمهورية يلتقي بمجموعة من طلبة الصحافة بكلية العلوم السياسية بباريس
Jeudi 12 Janvier 2017
بــاب نــات - إستقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس 12 جانفي 2017 بقصر قرطاج لمجموعة من طلبة الصحافة بكلية العلوم السياسية بباريس.
Publié le:2017-01-12 13:31:45
Publié le:2017-01-12 13:31:45
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