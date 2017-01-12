حوالي 132 مليون دينار لتمويل برنامج تعاون بين وزارة التشغيل والبنك الدولي في مجال الادماج الاقتصادي للشباب من الفئات الهشة يشمل سبع ولايات

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-12 13:25:53

- أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي ان قيمة تمويل برنامج التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في مجال الادماج الاقتصادي للشباب من الفئات الهشة يقدر بحوالي 132 مليون دينار.وأوضح عماد الحمامي خلال ورشة عمل انتظمت اليوم الخميس بالعاصمة لاعطاء اشارة انطلاق الاعداد ووضع الافكار الاساسية لمشروع الادماج الاقتصادي للشباب من الفئات الهشة، ان 7 ولايات ستنتفع بهذا البرنامج وهي منوبة وسليانة والقصرين والقيروان وصفاقس وجندوبة وقبلي.وقال ان الهدف من هذا المشروع الذي تشارك في اعداده الى جانب وزارة التكوين المهني والتشغيل والبنك الدولي، عدد من الهياكل الاخرى على غرار وزارات الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والمرأة والاسرة والطفولة والصناعة والتجارة والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، يتمثل في تنمية روح المبادرة لدى الشباب في الجهات وتحقيق التنمية الاقتصادية على الصعيدين الجهوي والمحلي.كما يرمي هذا البرنامج الذي سيمتد تنفيذه على مدى 6 سنوات، إلى خلق مواطن الشغل وتيسير بعث مؤسسات للحساب الخاص من خلال الادماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب وللمرأة بوجه خاص وبعث تنمية ادماجية صلب هذه الجهات، حسب الحمامي.واستعرض من جهة أخرى، عددا من البرامج المماثلة التي تسعى من خلالها الحكومة الى خلق مواطن شغل وبعث مؤسسات تستوعب طالبي الشغل على غرار برنامج التعاون مع الجانب الايطالي في ولايات القصرين ومدنين وتطاوين ومع فرنسا والاتحاد الاوروبي في بنزرت وبعدد من الولايات الاخرى.وبين في السياق ذاته ان هذه البرامج التي أصبحت تغطي معظم ولايات الجمهورية من شأنها ان تعطي تمييزا ايجابيا للولايات الداخلية من خلال خلق مواطن شغل جديدة وتسيير بعث المؤسسات الصغرى وذلك في اطار تنمية اقتصادية وتنمية اندماجية.من جهته فسر الممثل عن البنك الدولي محمد الشياطي، ان هذا المشروع الذي انطلق التفكير في تجسيمه على أرض الواقع منذ حوالي السنة بلغ الان مرحلة الاعداد والتعرف على مختلف الافكار ومناقشتها مع جميع الاطراف المتدخلة، مؤكدا ان الانطلاقة الفعلية للمشروع ستكون بعد حوالي 6 الى 9 أشهر من الآن.وأضاف ان هذه الورشة التي تتواصل على مدى يومين ستتيح مناقشة أهم أفكار برنامج الادماج الاقتصادي للشباب من الفئات الهشة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة ووضع أسسه وتعديلها ان لزم الامر بغاية تكوين الشباب وتقديم خدمات جيدة وقادرة على تبليغ هذه الفئات مطلبها في التشغيل.واوضح محمد الشياطي انه وبعد الانتهاء من مرحلة الاعداد سيتم وضع شروط الانخراط في هذا البرنامج وتحديد مقاييس الاختيار للاندماج في هذا المشروع على ان يتم الاعلان عنها قبل الانطلاقة، مشيرا إلى ان اختيار هذه الولايات السبع للانتفاع بهذا البرنامج، تم من قبل الحكومة التونسية على ان يتم تعميمه على جميع الولايات الاخرى في مرحلة لاحقة.