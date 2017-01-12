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Politique

بن غربية لأهالي بن قردان : الحكومة تعمل بصفة متواصلة لإيجاد حل مع الجانب الليبي يسهّل التجارة ويضمن سيادة وأمن تونس

Jeudi 12 Janvier 2017
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بــاب نــات - أكد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في تصريح له مساء الاربعاء 11 جانفي 2017 للإذاعة الجهوية بتطاوين أن الحكومة تعمل من خلال ديبلوماسيتها بصفة متواصلة لإيجاد حل مع الجانب الليبي يسهّل التجارة ويضمن سيادة وأمن تونس.

وأضاف الوزير أن الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية تجري اتصالات شبه يومية مع الحكومة الليبية المعترف بها باعتبارها المتحدث مع الحكومة التونسية وتتابع الوضع بحرص على إيجاد حل في إطار التعامل مع الدول ومع تعقيدات الوضع الليبي.
ولاحظ بن غربية أن المعبر الحدودي برأس جدير مفتوح من الجانب التونسي وأن الحكومة التونسية تحرص على سهولة المبادلات بين تونس وليبيا ولكن " الوضع راجع للجانب الليبي الذي يشهد للأسف تنازعا بين عدّة أطراف حول هذا المعبر الحدودي" وفق تعبيره.
وقال المتحدث أن حكومة الوحدة الوطنية تتفهم تماما مطالب أهالي بن قردان والمجتمع المدني الناشط بها.





Publié le:2017-01-12 13:11:49

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RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
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Mali 0 0 0 0 0 0
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