بورصة تونس تقتتح معاملات الخميس في المنطقة الحمراء

وفي ما يتعلق باداء الاسهم فقد سجلت اسهم التجاري للايجار المالي ارتفاعا بنسبة 92ر2 بالمائة في حدود 700ر19 د.
كما سجلت اسهم سرفيكوم تطورا بنسبة 12ر2 بالمائة في حدود 59ر9 د تليها المغازة العامة التي حققت تحسنا بنسبة 06ر2 في مستوى 980ر1 د.
في المقابل تراجعت اسهم الكتروستار بنسبة 24ر3 بالمائة في حدود 98ر2 د وكذلك الشان بالنسبة لاسهم سيرياليس وقرطاج للاسمنت التي انخفضت بنسب بلغت على التوالي 81ر2 و74ر2 بالمائة.
Publié le:2017-01-12 12:44:22
Par:citizenvoice (Tunisia )
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