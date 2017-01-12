بورصة تونس تقتتح معاملات الخميس في المنطقة الحمراء

Jeudi 12 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-12 12:44:22

- افتتحت بورصة تونس معاملاتها في المنطقة الحمراء، صباح الخميس، ليسجل مؤشرها المرجعي تراجعا بنسبة 50ر0 بالمائة في حدود النقطة 46ر5529 وسط حجم مبادلات بلغت قيمته 430 الف دينار.وفي ما يتعلق باداء الاسهم فقد سجلت اسهم التجاري للايجار المالي ارتفاعا بنسبة 92ر2 بالمائة في حدود 700ر19 د.كما سجلت اسهم سرفيكوم تطورا بنسبة 12ر2 بالمائة في حدود 59ر9 د تليها المغازة العامة التي حققت تحسنا بنسبة 06ر2 في مستوى 980ر1 د.في المقابل تراجعت اسهم الكتروستار بنسبة 24ر3 بالمائة في حدود 98ر2 د وكذلك الشان بالنسبة لاسهم سيرياليس وقرطاج للاسمنت التي انخفضت بنسب بلغت على التوالي 81ر2 و74ر2 بالمائة.