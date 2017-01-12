تخصيص مليون و200 ألف دينار لمشاريع القرب المصادق عليها في بلدية المنستير

Jeudi 12 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-12 16:09:43

- تبلغ كلفة مشاريع القرب ضمن البرنامج السنوي للاستثمار التشاركي لسنة 2017 مليون و200 ألف دينار من مجموع 3 ملايين و200 ألف دينار قيمة الإعتمادات الجملية للبرنامج الاستثماري البلدي لسنة 2017، وفق ما ذكرته اليوم وفاء قندوز رئيسة مصلحة الأشغال الجديدة في بلدية المنستير.وتشمل هذه المشاريع المقترحة التي صادق على مواقع التدخل فيها المجلس البلدي لبلدية المنستير خلال جلسة استثنائية بتاريخ 29 ديسمبر 2016 تعبيد طرقات بكلفة جملية تبلغ 800 ألف دينار وتنوير عمومي باعتماد جملي يبلغ 400 ألف دينار وهي موزعة على الدوائر الأربعة لبلدية المنستير "سقانص" و"الحلية" و"المدينة الشرقية" و"المدينة الغربية".وخصّص لدائرة سقانص اعتماد قدره 160 ألف دينار لتعبيد شارعي "باريس" و"واشنطن" وأنهج لندن وتنزانيا وغرناطة وزبيدة عميرة والحبيب عاشور وزقاق ليوبليان و105 ألف دينار لتنوير شارع ابن خلدون من مفترق مركز الولدان وطب الرضيع إلى تقاطع السكة الحديدية.وتحصلت دائرة "الحلية " على اعتماد يبلغ 250 ألف دينار لتعبيد أنهج المكنين ومنزل خير وبنبلة وطبلبة وبوحجر ولمطة وصيادة والمنارة وخنيس وسيدي عامر وسيدي بوعثمان ومنزل نور وقصر هلال بحي الفوز ونهج الإوز واليمام، والكركي والطاووس والبط بحي الفرينة ونهج وراء المبيت الجامعي الإمام المازري و50 ألف دينار لتنوير نهج الزيتون.وخصص لدائرة " المدينة الشرقية " 190 ألف دينار لتعبيد أنهج حلب وصنعاء والخرطوم ودار السلام والكويت وتكملة نهج طاووس و145 ألف دينار لتجديد شبكة التنوير العمومي بحي النور.وصادق المجلس البلدي على اعتماد قدره 200 ألف دينار لفائدة دائرة المدينة الغربية لتعبيد مفترق دائري في مستوى تقاطع شارعي المغرب والمبيت الجامعي الإمام المازري مع إصلاح المطبات على كامل الشارع وإعادة تعبيد أنهج غدير الفول من جهة محطة الارتال وسعدون الخولاتي وزكريا بن القادم ومكرم الزاهد وفرج بوزيد وفي حي بن عمر و100 ألف دينار لتجديد شبكة التنوير العمومي بساحة الولاية وساحة باب الغربي باستعمال فوانيس "لاد".وكان المجلس البلدي لبلدية المنستير صادق خلال جلسته الاستثنائية بتاريخ 22 ديسمبر 2016 على برنامج الاستثمار البلدي لسنة 2017 والذي صادقت عليه كذلك الجلسة العامة التشاركية الثانية التي انتظمت بمقر بلدية المنستير بتاريخ يوم 23 ديسمبر 2016.وللإشارة فقد كوّنت بلدية المنستير بتاريخ 21 نوفمبر 2016 وضمن الإعداد للبرنامج السنوي التشاركي لسنة 2017 خلية للأعمال التحضيرية لهذا البرنامج.وعقدت من 17 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2016 جلسات مع ممثلي الأحياء ومع مكوّنات المجتمع المدني ومع إطارات وعملة بلدية المنستير وأجري تشخيص فني ومالي لمدينة المنستير وللمناطق بتاريخ 15 نوفمبر 2016 وتم نشر التشخيص الفني والمالي بتاريخ 2 ديسمبر 2016.وعقدت الجلسة العامة التشاركية الأولى يوم 10 ديسمبر 2016.