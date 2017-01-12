والي القصرين يجتمع بعد ظهر اليوم بأهالي معتمدية تالة للاستماع الى مشاغلهم

Jeudi 12 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-12 12:35:06

- سيعقد بعد ظهر اليوم الخميس والي القصرين حسن الخديمي في مقر معتمدية تالة اجتماعا عامامع أهالي المنطقة قصد الاستماع الى مشاغلهم والتحاور معهم حول مطالبهم وفق ما أكّده المعتمد الاول بولاية القصرين عاطف الماسي .وأوضح الماسي في تصريح لمراسلة (وات) صباح اليوم ، أن الاجتماع الذي سيحضره عدد من المديرين الجهويين، يأتي على خلفية ما أقدم عليه الاربعاء عدد من أهالي تالة من غلق للطريق الرئيسية للمدينة للمطالبة التشغيل تحسين مستوى عيشهم ، مضيفا أنه تحول يوم امس رفقة الوالي وتمّ إقناع المحتجين بفتح الطريق وعدم تعطيل حركة المرور والاتفاق على عقد جلسة بين الطرفين اليوم في مقر المعتمدية .ويذكر أن مجموعة من متساكني معتمدية تالة قامت أمس بإشعال العجلات المطاطية وبغلق الطريق الرئيسية للمدينة ، رافعين شعارات تنادي بالتنمية والتشغيل ومندّدين بما اعتبروه عدم إيفاء الحكومة لالتزاماتها تجاه المنطقة، وفق ما ذكره لمراسلة (وات) عدد من المحتجين .