والي القصرين يجتمع بعد ظهر اليوم بأهالي معتمدية تالة للاستماع الى مشاغلهم

وأوضح الماسي في تصريح لمراسلة (وات) صباح اليوم ، أن الاجتماع الذي سيحضره عدد من المديرين الجهويين، يأتي على خلفية ما أقدم عليه الاربعاء عدد من أهالي تالة من غلق للطريق الرئيسية للمدينة للمطالبة التشغيل تحسين مستوى عيشهم ، مضيفا أنه تحول يوم امس رفقة الوالي وتمّ إقناع المحتجين بفتح الطريق وعدم تعطيل حركة المرور والاتفاق على عقد جلسة بين الطرفين اليوم في مقر المعتمدية .
ويذكر أن مجموعة من متساكني معتمدية تالة قامت أمس بإشعال العجلات المطاطية وبغلق الطريق الرئيسية للمدينة ، رافعين شعارات تنادي بالتنمية والتشغيل ومندّدين بما اعتبروه عدم إيفاء الحكومة لالتزاماتها تجاه المنطقة، وفق ما ذكره لمراسلة (وات) عدد من المحتجين .
Publié le:2017-01-12 12:35:06
Par:citizenvoice (Tunisia )
Sur: مرزوق يرأس وفد رجال أعمال للإستثمار في صقلية