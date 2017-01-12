عدد من المعتصمين في مقر معتمدية سبيطلة يحتجزون سيارة المعتمد والوحدات الأمنية تتدخّل

Jeudi 12 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-12 12:31:46

- أقدم صباح اليوم الخميس عدد من المعتصمين في مقر معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين منذ حوالي السنة، على افتكاك سيارة معتمد المنطقة ، عبر إنزاله منها بالقوة والتهديد بحرقه داخلها ممّا اضطره الى النزول وتمكينهم منها وفق ما صرّح به لمراسلة (وات) معتمد سبيطلة جمال الدين منصري.وأوضح ذات المصدر أن هذه العملية جاءت على خلفية شكاية تقدم بها (المعتمد ) مؤخرا ضدّ أحد المعتصمين بسبب ثلبه وشتمه له وتشويه سمعته عبر شبكات التواصل الاجتماعي حسب قوله ، مشيرا إلى أن وكيل الجمهورية أذن يوم أمس بإيقاف هذا الشخص فكانت ردة فعله بافتكاك سيارته بمساندة عدد من زملائه المعتصمين بمقر المعتمدية الى حين التراجع عن هذه القضية ممّا اضطره لإعلام السلطات الامنية بالمنطقة فتحوّلت على عين المكان لفض ّ الاشكال وإرجاع سيارته .ومن جهة أخرى ذكر صباح اليوم أحد المعتصمين في مقر معتمدية سبيطلة من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل ( كريم رميلي) في تصريخح لمراسلة (وات) أنه أقدم هذا الصباح رفقة عدد من زملائه المعتصمين على افتكاك سيارة معتمد المنطقة واحتجازها لمدة ساعة ونصف الساعة تقريبا ، ثم ارجاعها بعد تدخل رئيس منطقة الشرطة بسبيطلة ، موضّحا أن ذلك جاء نتيجة الشكاية التي تقدم بها معتمد المنطقة ضد أحد المعتصمين وتلفيق تهم كيدية ضدّه وهو ما أغضبهم ودفعهم يوم أمس غلى إحراق العجلات المطاطية أمام مقر المعتمدية وتعطيل سير العمل بها وافتكاك السيارة صباح اليوم، حسب قوله .وأَضاف الرميلي أن اعتصامهم سيتواصل بمقر معتمدية سبيطلة الى حين تلبية مطالبهم المتعلقة أساس بتشغيلهم وفتح حوار جدي معهم على المستوى المركزي للنظر في مطالبهم ومشاغلهم .يشار إلى أن حوالي ثلاثة عشرة معطلا عن العمل أغلبهم من أصحاب الشهائد العليا ، مرابطين بقر معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين منذ 22 جانفي 2016 إلى اليوم للمطالبة بتشغيلهم وقد قاموا في عدة مناسبات بتحركات احتجاجية تصعيدية بالمنطقة للفت النظر اليهم منها ، احراق العجلات المطاطية امام مقر المعتمدية وإغلاق الطريق الرئيسية وفق عدد من المحتجين.