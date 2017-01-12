رئيس الحكومة يقرر ارسال وفد وزاري الى مدينة بن قردان يوم غد الجمعة

Jeudi 12 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-12 11:24:50

- قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الخميس ارسال وفد وزاري الى مدينة بن قردان يوم غد الجمعة مؤكدا ان الاحتجاجات بمدينة بن قردان تبقى مشروعة طالما انها تطالب بالتنمية والتشغيل .واشار رئيس الحكومة في تصريح اعلامي بمدينة طبرقة بمناسبة تحوله الى المناطق المتضررة من موجة البرد ان الاشكال الاساسي هو مسالة المعبر من الجانب الليبي وان وزارة الشؤون الخارجية منكبة على فض هذا الاشكال وحيا الشاهد بالمناسبة اهالي بن قردان الذين أظهروا صمودا وروحا وطنية عالية للذود على حرمة التراب التونسي وسيادته خلال الاحداث الارهابية التي شهدتها المدينة السنة الفارطة يذكر ان مدينة بن قردان شهدت امس تحركات احتجاجات اغلقت خلالها المحلات التجارية والمؤسسات العمومية على اثر ما اعتبره المحتجون "شللا وركودا " تشهدهما المنطقة منذ شهرين تاريخ انطلاق اعتصام "بن قردان" والذي توقّفت معه حركة العبور عبر معبر رأس جدير.