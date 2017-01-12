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Politique

تظاهرات بتونس العاصمة بمناسبة احياء الذكرى السادسة للثورة التونسية

Jeudi 12 Janvier 2017
بــاب نــات - ينظم، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بمناسبة احياء الذكرى السادسة للثورة التونسية، معرضا للحركات الاجتماعية تخليدا لذاكرتها وتعريفا بمحطاتها النضالية وذلك تحت شعار: "متمسكون بالحرية ... ملتزمون بالدفاع عن حقوقنا الاجتماعية".

ويتضمن، المعرض، الذي ينتظم بقاعة الأخبار بشارع الحبيب بورقيبة يومي 13 و14 جانفي الجاري، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للمنتدى على (الفايسبوك)، جناحا خاصا بشهداء وجرحى الثورة وبذاكرة الحركات الاجتماعية والمحطات النضالية للحركات الاجتماعية منذ 2011 الى غاية اليوم اضافة الى جناح اخر مخصص لمنشورات وتقارير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

كما، ستنظم عائلات شهدا ءوجرحى الثورة التونسية تظاهرة، بشارع الحبيب بورقيبة، بتونس العاصمة تتضمن موكب تقديم وتوقيع رواية "لن ننسى" من تأليف، علي المكي، شقيق الشهيد عبد القادر المكي، فضلا عن تنظيم لقاء تفاعلي تحسيسي مفتوح بين عائلات شهداء وجرحى الثورة ومختلف ضحايا الاستبداد وعدد من الخبراء والمحامين والقضاة والنشطاء حول "دور الدوائر القضائية المتخصصة في مجال العدالة الانتقالية في كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة وجبر ضرر الضحايا والتصدي للإفلات من العقاب".

وسينعقد ايضا، يوم السبت 14 جانفي اجتماع خطابي أمام المسرح البلدي حول "تخلي الدولة عن مسؤولياتها ازاء ملف شهداء و جرحى الثورة الى جانب تقديم بيان الذكرى السادسة لثورة الحقيقة والكرامة تليها مسيرة عائلات شهداء وجرحى الثورة ومنظمات المجتمع المدني تحت شعار "شهداءنا خالدون وثورتنا مستمرة".



Publié le:2017-01-12 15:09:54

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