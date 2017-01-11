السيطرة على حريق إندلع بالواحة القديمة بحامة الجريد بتوزر

Mercredi 11 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-11 21:35:45

- تمت السيطرة على حريق نشب مساء اليوم الأربعاء، بالواحة القديمة بحامة الجريد من ولاية توزر، بعد حوالي ساعة من إندلاعه، حسب ما صرح به ل (وات) رئيس مركز الحماية المدينة بمعتمدية دقاش سمير الرويسي.وأفاد الرويسي، بأن حوالي 100 من أصول النخيل قد تضررت بصفة كلية أوجزئية جراء الحريق الذي إندلع في حدود السادسة مساء، مبينا أنه تمت الإستعانة بشاحنتي إطفاء من مركز الحماية المدنية بالمعتمدية، وتم تعزيزهما بشاحنة إطفاء ثالثة تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتوزر.وأضاف أن الحريق قد إمتد على نحو 500 هك بالواحة القديمة بحامة الجريد، والراجعة بالنظر الى ثلاثة مالكين، مشيرا إلى أن الأسباب التي أدت إلى إندلاع الحريق ما تزال إلى غاية الآن مجهولة، والعمل جار بالتنسيق مع الجهات المعنية للكشف عنها.