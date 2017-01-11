Mercredi 11 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-11 22:03:37

- اعطت المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة بداية الاسبوع الجارى اشارة انطلاق فضاء المبادرة والإبداع بمدرسة الجمهورية ببرج العامري الذي سينتفع به 200 تلميذ من سنوات الاولى والثانية اساسي بمعدل حصة بساعتين في الاسبوع، وذلك في اطار الخطة العملية التي تعتمدها وزارة التربية لتفعيل مشروع المدرسة الرقمية، وفق ما ذكره المنسق الجهوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالجهة جمال الدين السعدي لمراسلة (وات) بالجهة.وأضاف ذات المصدر ان "الفضاء الذي سيتم فيه التوظيف الأمثل للموارد الرقمية والمضامين الالكترونية بلغت كلفته قرابة 120 الف دينار، وهو يشمل بولاية منوبة مدرسة ببرج العامري (شهدت انطلاق نشاط فضائها وسط حماس كبير من التلاميذ) ومدرسة الزاهرة بالجديدة (يجري الاعداد لانطلاقة فضائها ايضا عن قريب) " حسب تصريحه.وأوضح السعدي انه "بعد وضع برنامج وأهداف هذه التجربة الجديدة التي شملت ضمن مرحلتها الاولى اكثر من 50 مدرسة على المستوى الوطني، وتكوين المنسقين الجهويين وعقد اجتماع التفقد على المستوى الجهوي، تم اختيار المدرستين المعنيتين بولاية منوبة لانتفاعهما بتركيز الفضاء، حيث سيقع تزويد كل مدرسة ب12 لوحة ذكية، وموزعي معلومات، و3 حواسيب محمولة، وآلة طابعة، ونقطتي نفاذ للانترنات، وشاشتي عرض، فضلا عن حقائب رقمية للشحن والبرمجة".وبين ان "الاختيار كان وفق عدة مقاييس موضوعية تم الاتفاق بشانها صلب الوزارة وتشمل عدد التلاميذ ووضعهم الاجتماعي، ثم مدى ربط المدرسة بشبكة الانترنات، ودرجة التامين لهذه التجهيزات لحمايتها من السرقة، وتم اثر ذلك الاتفاق بين جميع الاطراف المعنية على هاتين المدرستين" حسب قوله، واشار الى ان قائمة ب20 مدرسة اضافية بالجهة ستنتفع بهذا الفضاء الى حدود سنة 2021" .كما بين انه "في اطار الاعداد لإنجاح تجربة الفضاء وتكريس اهدافه الرامية الى توظيف التكنولوجيا الرقمية في انشطة التعلم والتعليم وتحسين امكانيات التلاميذ ودعم مهاراته في استعمال التكنولوجيات الحديثة، تم تكوين مديري المدارس المعنية والمعلمين الساهرين على تلك الفضاءات".من جهته بيّن رئيس مصلحة الانشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية هيمان الرزقي انه اضافة الى هذين الفضائين "ستقوم مصالح المندوبية باقتناء تجهيزات اعلامية بمعدل 8 حواسيب وشاشتي عرض لكل مدرسة ابتدائية، وذلك في اطار تحديث اساليب التعليم بها، وتجاوز النقص الحاصل، مع العمل على تعميم الربط بشبكة الانترنات".