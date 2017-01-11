قابس- تاخر في انجاز مشروع ازالة الروائح الكريهة بالمجمع الكيميائي التونسي

Mercredi 11 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-11 18:59:00

- يعاني متساكنو منطفة قابس الكبرى من الروائح الكريهة الناجمة عن تحويل الفسفاط بالوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي .وقد تسبب هذا الوضع المزري وفق العديد من الناشطين في المجتمع المدني بالجهة في تراجع القطاع السياحي بالجهة بشكل لافت على الرغم مما تزخر به هذه المنطقة من منتوج سياحي متنوع. كما اثر سلبا على الاستثمار في قطاع الصناعة والخدمات.ويذهب البعض الى القول بان هذه الروائح قد تسببت في تراجع الاشعاع الذي كانت تتميز به مدينة قابس حيث اصبحت التظاهرات التي تنظمها الهياكل والجمعيات الناشطة بهذه المدينة تقام في الغالب خارجها.ولئن استبشر اهالي قابس بعد ثورة 14 جانفي بوعود ادارة المجمع الكيميائي التونسي في شكل حزمة من المشاريع البيئية الرامية الى القضاء على التلوث الهوائي من بينها مشروع لازالة الروائح الكريهة قدرت كلفته بـ 10 مليون دينار وهو مشروع يرتكز على ازالة هذه الروائح باستعمال اسلوب الاشعة فوق البنفسجية واسلوب "الانزيمات" حسب ما جاء في وثيقة قدمتها ادارة المجمع الكيميائي في جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية قابس مند شهر جانفي 2014 وتلقى حبنها مراسل "وات" نسخة منها.وقد مكنت ادراة المجمع في تلك الفترة المجتمع المدني من الوقوف عن قرب على التجارب التي انجزتها على مستوى عدد من الوحدات النموذجية واتاحت له فرصة معاينة النتائج الايجابية التي تم تحقيقها في هذا المجال وقدمت له رزنامة دقيقة لانجاز مشاريع التلوث الهوائي ومن ضمنها مشروع ازالة الروائح الكريهة المنبعثة من وحدات انتاج الحامض الفوسفوري على ان يتم الانتهاء من معالجة مجمل مشاريع التلوث الهوائي مع نهاية سنة 2016 وينتظر ابناء مدينة قابس استكمال تلك المشاريع التي سجلت تاخيرا ملحوظا فيما لا يزال مشروع ازالة الروائح الكريهة منذ سنة 2014 في طور اعداد كراس الشروط على الرغم من الاهمية التي يمثلها لمدينة قابس .