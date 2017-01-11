رجة ارضية بقوة 3 درجات جنوب رمادة

Mercredi 11 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-11 18:56:19

- سجلت محطات رصد الزلازل، اليوم الاربعاء على الساعة 14 و 40 دقيقة (توقيت محلي)، رجة ارضية بقوة 3 درجات على سلم ريشتر جنوب مدينة رمادة من ولاية تطاوين، وفق بلاغ للمعهد الوطني للرصد الجوي.وحددت التحاليل الاولية التي اجرتها محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد، مركز الرجة بـ32،1 درجة خط عرض وب10،25 درجة خط طول جنوب مدينة رمادة من ولاية تطاوين (جنوب شرق).وافاد المعهد ان مواطني مدينة رمادة شعروا بهذه الرجة.يذكر ان محطات رصد الزلازل كانت سجلت في حدود الساعة الثامنة و27 دقيقة من صباح الاربعاء، رجة ارضية بالقطر الليبي بقوة 3،9 على سلم ريشتر.وحدد مركز الرجة التي شعر بها متساكنو رمادة، ايضا، حسب التحاليل الاولية، ب32،85 درجة خط عرض وب12،18 درجة خط طول.