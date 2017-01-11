رجة ارضية بقوة 3 درجات جنوب رمادة

وحددت التحاليل الاولية التي اجرتها محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد، مركز الرجة بـ32،1 درجة خط عرض وب10،25 درجة خط طول جنوب مدينة رمادة من ولاية تطاوين (جنوب شرق).
وافاد المعهد ان مواطني مدينة رمادة شعروا بهذه الرجة.
يذكر ان محطات رصد الزلازل كانت سجلت في حدود الساعة الثامنة و27 دقيقة من صباح الاربعاء، رجة ارضية بالقطر الليبي بقوة 3،9 على سلم ريشتر.
وحدد مركز الرجة التي شعر بها متساكنو رمادة، ايضا، حسب التحاليل الاولية، ب32،85 درجة خط عرض وب12،18 درجة خط طول.
Publié le:2017-01-11 18:56:19
Par:essoltan (France )
Sur: المحامية ليلى حداد: ماجدولين الشارني استولت على سيارة وظيفية وأسندتها لشقيقتها بالكاف