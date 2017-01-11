Mercredi 11 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-11 19:04:50

- تم بعد ظهر يوم الأربعاء، إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون الثقافية ومؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات.وتنص هذه الاتفاقية التي تولى إمضائها كل من وزير الشؤون الثقافية، محمد زين العابدين، وعبد الجليل التميمي، رئيس المؤسسة على تنظيم ندوات ومؤتمرات تهم المجالات المشتركة ولا سيما في مجال جمع الذاكرة الوطنية وتنويعها وتوسيعها لتشمل الفاعلين في المناطق الداخلية وذلك في إطار خلية بحث متواصلة تعمل على تحديد منابع الذاكرة الوطنية بتونس وبالخارج.ويشمل مجال التعاون، وفق نص الإتفاقية الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، النشر المشترك في مختلف ميادين أنشطة مؤسسة التميمي وخاصة منها المتعلقة بالذاكرة الوطنية بالإضافة إلى تعميق مضامين الثقافة المغاربية عبر إقامة شراكات مع المؤسسات الثقافية الجزائرية والمغربية والليبية والموريتانية وذلك من خلال تنظيم ندوات مشتركة بصفة دورية وتكثيف التبادل الشبابي والسماح بوضع تجربة تونس خاصة في ما يتعلق بالذاكرة الوطنية المغاربية، على ذمة الوزارة قصد توظيفيها في الأعمال الفنية والمسرحية والسينمائية.وتتعهد الوزارة، بموجب هذا الاتفاق بتدعيم المكتبات العمومية الراجعة لها بالنظر بمختلف إصدارات مؤسسات التميمي من مجلات وكتب، وفقا لحاجات الوزارة.