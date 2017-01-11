توننداكس يتراجع لاول مرة منذ بداية السنة

وظهرت أسهم بيت الايجار المالي التونسي السعودي ضمن قائمة الارتفاعات اذ زادت بنسبة 4,42 بالمائة (1،890 د).
وتطورت أسعار أسهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة بنسبة 3،20 بالمائة (1،290 د).
وأنهت أسهم الدولية للايجار المالي على نسق ايجابي وتقدمت بنسبة 2،97 بالمائة (15،600 د).
كما ارتفعت اسعار اسهم البان وتامينات ستار على التوالي بنسبة 2،95 بالمائة (3،840 د) وبنسبة 2،93 بالمائة (136،500 د).
وفقدت أسهم اسمنت قرطاج 5،70 بالمائة من قيمتها (1،820 د).
وسجلت اسهم الخطوط التونسية والمغازة العامة تقلصا قدر على التوالي بنسبة 3،33 بالمائة (0،580 د) وبنسبة 3 بالمائة (0،580 د).
وظهرت ايضا اسهم اسمنت بنزرت ومصنع الواح الخشب ضمن قائمة التراجعات اذ تقلصت قيمتها بنسبة 2،96 بالمائة (3،270 د) وبنسبة 2،94 بالمائة 3،300 د).
Publié le:2017-01-11 18:29:46
Par:essoltan (France )
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