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Economie

توننداكس يتراجع لاول مرة منذ بداية السنة

Mercredi 11 Janvier 2017
بــاب نــات - أقفل توننداكس معاملات، الاربعاء، على تراجع لأول مرة منذ بداية السنة وبلغ مستوى 5557،06 نقطة بعد تقلصه بنسبة 0،48 بالمائة. فيما قدر حجم المبادلات لكامل الحصة 1،951 مليون دينار (م د).

وظهرت أسهم بيت الايجار المالي التونسي السعودي ضمن قائمة الارتفاعات اذ زادت بنسبة 4,42 بالمائة (1،890 د).
وتطورت أسعار أسهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة بنسبة 3،20 بالمائة (1،290 د).
وأنهت أسهم الدولية للايجار المالي على نسق ايجابي وتقدمت بنسبة 2،97 بالمائة (15،600 د).
كما ارتفعت اسعار اسهم البان وتامينات ستار على التوالي بنسبة 2،95 بالمائة (3،840 د) وبنسبة 2،93 بالمائة (136،500 د).
وفقدت أسهم اسمنت قرطاج 5،70 بالمائة من قيمتها (1،820 د).
وسجلت اسهم الخطوط التونسية والمغازة العامة تقلصا قدر على التوالي بنسبة 3،33 بالمائة (0،580 د) وبنسبة 3 بالمائة (0،580 د).

وظهرت ايضا اسهم اسمنت بنزرت ومصنع الواح الخشب ضمن قائمة التراجعات اذ تقلصت قيمتها بنسبة 2،96 بالمائة (3،270 د) وبنسبة 2،94 بالمائة 3،300 د).


Publié le:2017-01-11 18:29:46

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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Finale
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