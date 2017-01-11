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Politique

تونس تعرب عن إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي في محافظة قندهار الأفغانية

Mercredi 11 Janvier 2017
بــاب نــات - أعربت تونس عن إدانتها المطلقة واستنكارها الشديد للتفجير الإرهابي الذي شهدته محافظة قندهار الأفغانية أمس الثلاثاء، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من ضمنهم مدنيون أفغان وإماراتيون يعملون في المجال الإنساني وضمن البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد بلاغ صادر البوم الاربعاء عن وزارة الشؤون الخارجية الاربعاء، تضامن تونس مع حكومتي الإمارات وأفغانستان ومساندتها لجهودهما في مجال مكافحة الإرهاب داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة الإرهاب الغادر التي تستهدف أمن الدول واستقرارها.




Publié le:2017-01-11 18:27:10

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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Finale
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