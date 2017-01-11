تونس تعرب عن إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي في محافظة قندهار الأفغانية

Mercredi 11 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-11 18:27:10

- أعربت تونس عن إدانتها المطلقة واستنكارها الشديد للتفجير الإرهابي الذي شهدته محافظة قندهار الأفغانية أمس الثلاثاء، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من ضمنهم مدنيون أفغان وإماراتيون يعملون في المجال الإنساني وضمن البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.وأكد بلاغ صادر البوم الاربعاء عن وزارة الشؤون الخارجية الاربعاء، تضامن تونس مع حكومتي الإمارات وأفغانستان ومساندتها لجهودهما في مجال مكافحة الإرهاب داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة الإرهاب الغادر التي تستهدف أمن الدول واستقرارها.