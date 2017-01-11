انخفاض الإضرابات في المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية بنسبة33 بالمائة في نوفمبر الماضي

Mercredi 11 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-11 17:05:44

- عـدد الإضرابات في المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية بنسبة 33 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2016 مقارنة بنفس الشهر من 2015 .وتقلص أيضا عـدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات بنسبة 25 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2015، بحسب تقرير صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية حول الوضع الاجتماعي في البلاد خلال شهر نوفمبر 2016" تحصلت (وات) على نسخة منه.وأظهر التقرير أنه تم تسجيل 4 إضرابات في المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وهو ما يمثل نسبة 3ر15 بالمائة من مجموع الإضرابات المسجلة.وقد شملت هذه الإضرابات شركة فسفاط قفصة والمركب الفلاحي الخضراء بسبيطلة التابع لديوان الأراضي الدولية والديوان الوطني للبريد.وبلغ عدد العمال المشاركين في الإضرابات1106 مقابل لا شيء خلال شهر أكتوبر 2016 باعتبار عدم تسجيل إضرابات خلال هذا الشهر و5585 خلال شهر نوفمبر2015 كما بلغ عدد أيام العمل الضائعة بسبب الإضرابات 1060 يوما مقابل لاشيء خلال شهر أكتوبر 2016 باعتبار عدم تسجيل إضرابات خلال هذا الشهر و6025 يوما ضائعا خلال شهر نوفمبر 2015.وتراجع بالتالي عدد الأيام الضائعة بنسبة 82 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2015.وبالمقابل ارتفعت نسبة المشاركة في الإضرابات مقارنة بشهر نوفمبر 2015 مـن 57 إلى 66 بالمائة.وبالنسبة إلى توزيع الإضرابات بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية حسب قانونية الإضراب من عدمها فقد تم تسجيل 3 إضرابات قانونية، من جملة الإضرابات المسجلة وعددها 4، وبذلك بلغت نسبة الإضرابات المسبوقة بتنبيه 75 بالمائة ومثلت المطالبة بتحسين ظروف العمل والمطالبة بتحسين العلاقات المهنية السبب الأول للإضرابات بنسبة 50 بالمائة.وسجل قطاع الخدمات أعلى نسبة من الإضـرابات (50بالمائة) يليه قطاعا المناجم والفلاحة بنفس النسبة (25 بالمائة) .كما سجلـت 4 إضرابات توزعت على 4 جهات وهي ولايات قفصة والقصرين إضافة إلى إضراب عام شمل كافة الجهات في نفس الوقت وولاية تونس ،بنسبة 25 %لكل منها .ومن جانب آخر تميز الوضع الاجتماعي بقطاع الوظيفة العمومية خلال شهر نوفمبر2016 بتسجيل6 إضرابات مسبوقة بتنبيه مقابل 3 إضرابات خلال شهر أكتوبر 2016 وإضرابان (2)خلال شهر نوفمبر 2015 ويأتي تسجيل هذه الإضرابات في الوظيفة العمومية على خلفية الإعلان عن تأجيل صرف الأجور لسنتي 2017 و 2018 وقد شملت هذه الإضرابات أطباء الاختصاص بقابس وموظفي ومساعدي التطبيق وعملة التعليم العالي والبحث العلمي بصفاقس و بلدية حمام الأنف و المعهد الوطني لرعاية الطفولة .كما تم تسجيل 17 برقية تنبيه بالإضراب بقطاع الوظيفة العمومية، مقابل 12 برقية تنبيه بالإضراب خلال شهر أكتوبر2016، و 6 برقيات تنبيه بالإضراب خلال شهر نوفمبر 2015، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 42بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2016 و بنسبة 183بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2015.