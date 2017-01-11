لقاء بين وزير الشؤون الدينية بالنيابة وسفير السعودية حول إحكام التنسيق بخصوص الحج والعمرة

Mercredi 11 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-11 16:40:25

- تمحور اللقاء الذي جمع اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الدينية بالنيابة ووزير العدل غازي الجريبي بسفير المملكة العربية السعودية بتونس، محمد بن محمود العلي، حول إحكام التنسيق بين الجانبين بخصوص الحج والعمرة في كافة مراحل التنظيم والحرص على تطوير الخدمات خاصة بمشعر منى.وتعهد السفير السعودي، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية، بالحرص على تذليل الصعوبات المتعلقة بتنظيم موسمي العمرة والحج.وأشاد الجريبي، بالمناسبة، بأشغال التوسعة التي شهدها الحرم المكي ومساهمتها في استقبال المعتمرين والحجيج في جو من الراحة وتسهيل أداء مناسكهم، متحدثا عن الجهود التي تبذلها المملكة في رعاية ضيوف الرحمان انطلاقا من السفارات والقنصليات وصولا إلى الخدمات المسداة على عين المكان.يشار إلى أن اللقاء حضره رئيس القسم القنصلي بسفارة المملكة العربية السعودية في تونس، عبد الله الغامدي، والرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، معز بوجميل.