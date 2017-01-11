لقاء بين وزير الشؤون الدينية بالنيابة وسفير السعودية حول إحكام التنسيق بخصوص الحج والعمرة

وتعهد السفير السعودي، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية، بالحرص على تذليل الصعوبات المتعلقة بتنظيم موسمي العمرة والحج.
وأشاد الجريبي، بالمناسبة، بأشغال التوسعة التي شهدها الحرم المكي ومساهمتها في استقبال المعتمرين والحجيج في جو من الراحة وتسهيل أداء مناسكهم، متحدثا عن الجهود التي تبذلها المملكة في رعاية ضيوف الرحمان انطلاقا من السفارات والقنصليات وصولا إلى الخدمات المسداة على عين المكان.
يشار إلى أن اللقاء حضره رئيس القسم القنصلي بسفارة المملكة العربية السعودية في تونس، عبد الله الغامدي، والرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، معز بوجميل.
Publié le:2017-01-11 16:40:25
Par:charles (France )
Sur: إضراب عام للنقل بنابل وزغوان يوم الجمعة 20 على خلفية حادث الاصطدام بين حافلة وقطار في منطقة جبل الجلود