Publié le:2017-01-11 14:41:11
بن قردان : وقفة احتجاجية امام مقر المعتمدية تتحول الى مشادات مع الامن
Mercredi 11 Janvier 2017
بــاب نــات - نظم عدد من الشباب ببن قردان اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية امام مقر المعتمدية للمطالبة بالتنمية وسرعان ما تحولت تلك الوقفة الى مشادات مع الوحدات الامنية التي ردت على الحجارة بالغاز المسيل للدموع وفق افادت به اذاعة تطاوين..
Publié le:2017-01-11 14:41:11
Publié le:2017-01-11 14:41:11
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Par:Sami Jarrar (Tunisia )
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