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بن قردان : وقفة احتجاجية امام مقر المعتمدية تتحول الى مشادات مع الامن

Mercredi 11 Janvier 2017
بــاب نــات - نظم عدد من الشباب ببن قردان اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية امام مقر المعتمدية للمطالبة بالتنمية وسرعان ما تحولت تلك الوقفة الى مشادات مع الوحدات الامنية التي ردت على الحجارة بالغاز المسيل للدموع وفق افادت به اذاعة تطاوين..




Publié le:2017-01-11 14:41:11

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  J - 3

Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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Finale
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