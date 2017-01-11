بن قردان : وقفة احتجاجية امام مقر المعتمدية تتحول الى مشادات مع الامن

Mercredi 11 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-11 14:41:11

- نظم عدد من الشباب ببن قردان اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية امام مقر المعتمدية للمطالبة بالتنمية وسرعان ما تحولت تلك الوقفة الى مشادات مع الوحدات الامنية التي ردت على الحجارة بالغاز المسيل للدموع وفق افادت به اذاعة تطاوين..