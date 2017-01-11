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Justice

معطيات حول برنامج سند للمساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة

Mercredi 11 Janvier 2017
بــاب نــات - ذكر برنامج "سند" للمساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة في تقرير للفترة 2013- أواخر 2016 قدمه اليوم الأربعاء في العاصمة ان 171 شخصا انتفعوا بخدمات المركز الذي قدم في حق 151 شخصا منهم شكاوى في الغرض في حين خير الباقون (20 حالة) عدم تقديم شكاوى.
وحسب إحصائيات مركز "سند " في مكتبيه بالكاف (شمال غربي) وسيدي بوزيد (وسط) واللذين يغطيان مجتمعين 24 ولاية،فان 35 من حالات التعذيب وسوء المعاملة اقترفت بغية انتزاع الاعترافات وان هذه الأفعال ارتكبت من قبل الشرطة في حوالي 59 في المائة من الحالات .

اما اماكن ارتكاب تلك التجاوزات فقدرها التقرير كالتالي، 26 في المائة في مراكز الشرطة ومثلها في السجون في حين ارتكبت حوالي 24 في المائة من تلك التجاوزات في أماكن عامة.
ولاحظ التقرير أن أنواع الانتهاكات التي تم رصدها وتقديم شكاوى في الغرض حولها توزعت بين 82 في المائة تعذيب وسوء معاملة في حين لم تتجاوز نسب الموت المستراب والاغتصاب مجتمعة 6 في المائة والباقي عده التقرير أعمال عنف.
من جهة اخرى لاحظ التقرير ان حوالي 81 بالمائة من عينة المنتفعين بخدمات برنامج "سند" هو من غير المنتمين لاحزاب او نقابات او جمعيات كما ان غالبيتهم كانوا من قئة الشباب.



Publié le:2017-01-11 16:36:50

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
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Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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