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انطلاق أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "'' ب'' بتالة في أواسط سنة 2017

Mercredi 11 Janvier 2017
بــاب نــات - أفاد، اليوم الأربعاء، المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، أنه من المنتظر أن تنطلق في أواسط سنة 2017 أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف " ب" بمعتمدية تالة من ولاية القصرين وذلك اثر استكمال مختلف الاجراءات المتعلقة به.
وأوضح ذات المصدر في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان "المشروع حاليا في مرحلة طلب العروض المتعلقة باختيار المصممين لانجاز الدراسات"، مشيرا الى ان حوالي 70 مصمما قد تقدموا لطلب العروض الذي انطلق مؤخرا و حدد يوم غدّ الخميس كآخر اجل لقبول الترشحات، وستنطلق اثر ذلك مرحلة الدراسات ثم اعداد الملف الأولي لمرحلة طلب عروض عملية البناء.

وأضاف الشعباني أن "هذا المشروع مبرمج منذ سنة 2012 وقد تأخر انجازه لإشكاليات عقارية وستستغرق عملية البناء حوالي سنتين بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 30 مليون دينار للبناءات و5 مليون دينار للتجهيزات ، ويتكون من اقسام للجراحة العامة، وأمراض النساء والتوليد، والطب الباطني، والرضع، والأشعة ، وطب الأسنان ، وصيدلية ، ومخبر ، الى جانب العيادات الخارجية ، وقسم استعجالي يحتوي على قاعة فرز وقاعة انعاش وقاعة تصوير وقاعة انتظار ".
وذكر، من جهة أخرى، أنه " الى جانب المشروع المذكور والمستشفى الجهوي بسبيطلة الذي انطلقت اشغاله اواسط السنة المنقضية وتتواصل بنسق حثيث، تمت برمجة بناء مستشفى جهوي ثالث صنف "ب" بمعتمدية سبيبة ولاية القصرين والذي بلغ طور استكمال الدراسات، مع برمجة توسعة المستشفى المحلي بفريانة وتحويله الى مستشفى جهوي من نفس الصنف"، مؤكدا أنه من شأن هذه المستشفيات احداث نقلة نوعية في المجال الصحي في المعتمديات المبرمجة فيها والمناطق المتاخمة لها الى جانب تخفيف الضغط على المستشفى الجهوي بالقصرين.



Publié le:2017-01-11 15:32:03

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