تأجيل النظر في قضية اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي إلى 23 ماي القادم

Mercredi 11 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-11 16:09:04

- أجلت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في القضايا الإرهابية بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في قضية اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي الشهيد محمد البراهمي إلى يوم 23 ماي القادم وذلك استجابة لطلبات هيئة الدفاع والقائمين بالحق الشخصي وفق ما افاد به سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب (لوات )اليوم الاربعاء .وشهدت جلسة أمس الثلاثاء الاولى في مسار القضية حضور عدد كبير من المحامين الى جانب افراد عائلة البراهمي كما تم جلب متهم وحيد من مجموع 6 متهمين في هذه القضية.كما اقتصرت الجلسة على مناداة المتهمين وعلى تقديم إعلامات النيابة من قبل عدد كبير من المحامين طالب كلهم بتأخير النظر في القضية إلى موعد لاحق.وقد سبق انطلاق الجلسة وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس نفذها أفراد العائلة وأنصار كل من التيار الشعبي (الحزب الذي كان ينتمي إليه البراهمي ) والجبهة الشعبية وذلك "للمطالبة بكشف الحقيقة كاملة في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي " والتأكيد على ان القضية سياسية بامتياز والبراهمي استهدف لأسباب سياسية" .يذكر انه تم اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي محمد البراهمي يوم 25 جويلية سنة 2013 أمام منزله بحي الغزالة بولاية أريانة .