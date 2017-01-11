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Politique

لجنة الصحة تهتم بوضع العائلات المعوزة خلال موجة البرد وتقرر الاستماع لوزيري الشؤون الاجتماعية والصحة بخصوص المعوقين

Mercredi 11 Janvier 2017
بــاب نــات - تناول اجتماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان اليوم الاربعاء، الأوضاع الاجتماعية لبعض الفئات الهشة ومعاناة العائلات المعوزة في المناطق الداخلية وخاصة في الشمال الغربي، جراء موجة البرد التي تجتاح البلاد، إضافة إلى إمكانية القيام بزيارات ميدانية لمعاينة الوضع وتقديم الدعم اللازم.

كما تطرق هذا الاجتماع، المخصص للنظر في مشروع قانون يتعلق بالسلامة الصحية، إلى وضعية المعوقين في الجهات الداخلية، حيث عبّر عدد من النواب عن استيائهم من تهميش هذه الفئة وعدم تمكينها من الخدمات الضرورية وتقصير المسؤولين، وتم الاتفاق على برمجة جلستي استماع لكل من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة الصحة.
ثمّ نظر أعضاء اللجنة في مشروع القانون عدد 78/2016 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات المعروض عليها من قبل لجنة الفلاحة لإبداء الرأي بشأنه.
ويهدف هذا المشروع لتوحيد الإطار القانوني المتعلق بضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات لتأمين صحة الإنسان والحيوان والوقاية من مخاطر استهلاك مواد غذائية لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية.
وبيّن بعض الأعضاء أن هذا المشروع لن تكون له انعكاسات إيجابية على طريقة عمل الدولة، بل يمكن أن يساهم في مزيد تعقيد الإجراءات الإدارية دون تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة، فيما استحسن البعض الأخر بعث هيئة رقابية لسلامة المواد الغذائية في إطار توحيد التشريعات.
وتم اقتراح برمجة جلسات استماع للأطراف المعنية بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بالاشتراك مع لجنة الفلاحة المتعهدة أصلا بمشروع القانون.



Publié le:2017-01-11 14:23:26

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