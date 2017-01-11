كميات الامطار في بعض مناطق البلاد

Mercredi 11 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-11 13:33:46

- شهدت الاربع وعشرون ساعة الاخيرة نزول كميات من الامطار متفاوتة الاهمية شملت عددا من مناطق البلاد.وفي ما يلي هذه الكميات بحساب المليمتر:ولاية تونس: تونس قرطاج 1 حلق الوادي 2 قمرت 3 الحرايرية 3 بوشوشة 6 باردو 6 ولاية بن عروس: بن عروس 2 رادس 5 مقرين 2 بومهل 3 المحمدية 4 مرناق 2 حمام الانف 3 فوشانة 4 الخليدية 3 بئر الباي 7 ولاية اريانة : اريانة 1 قلعة الاندلس 9 سيدي ثابت 2 جبل النحلي 2 رواد2 شرفش 2 ولاية منوبة : منوبة 1 المرناقية 2 برج العامري 1 الجديدة 1 شواط 10 ولاية زغوان : زغوان 1 مقرن 1 الزريبة 1 بئر مشارقة 2 سد وادي الكبير 1 عين عسكر 5 سد بئر مشارقة 2 ولاية بنزرت : بنزرت المحطة 19 بنزرت المدينة 24 منزل بورقيبة 8 تينجة 12 راس الجبل 5 العالية 18 العزيب 16 غزالة 7 غار الملح 7 اوتيك 8 ماطر 31 سجنان 16 جومين 10 ولاية نابل : قليبية 1 نابل 2 دار شعبان 1 بني خيار 2 الهوارية 4 تكلسة 7 سليمان 1 قرمبالية 1 ازمور 2 ولاية باجة : باجة المدينة 2 باجة المحطة 1 باجة جنوبية 2 قبلاط 1 سد كساب 1 نفزة 13 تبرسق 3 تيبار 4 مجاز الباب 3 تستور 2 سد سيدي سالم 1 عمدون 3 وادي الزرقاء 2 ولاية جندوبة : مدينة جندوبة 2 محطة جندوبة 2 بوسالم 2 محطة طبرقة 14 عين دراهم 14 فرنانة 2 بني مطير 6 غار الدماء 1 وادي مليز 3 سد بوهرتمة 1 سد بربرة 6 ولاية سليانة : العروسة 2 الكريب 4 بوعرادة 3 بوريس 2 قعفور 1 ولاية سوسة : برفيشة 1 س/ق