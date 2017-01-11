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تكوين لجنة دفاع للنظر في الإجراءات القانونية المتعلقة بمسار البحث القضائي لملف الصحفيين المختطفين الشورابي والقطاري

Mercredi 11 Janvier 2017
بــاب نــات - تجتمع مساء اليوم الاربعاء لجنة الدفاع التي تم تكوينها أمس ببادرة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للنظر في الإجراءات القانونية التي سيتم إتخاذها بخصوص مسار البحث القضائي لملف الصحفيين المختطفين بليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري.
وحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني للنقابة فقد انعقد مساء أمس الثلاثاء اجتماع للطاقم القانوني للنقابة بعائلتي الصحفيين المختطفين الشورابي و القطاري لمتابعة مصيرهما ومسار البحث في الملف القضائي .

وتم خلال الإجتماع تكوين لجنة دفاع برئاسة الأستاذ سمير بن رجب كما تم الإتفاق على ان تجتمع هذه اللجنة مساء اليوم الاربعاء لإقرار جملة من الإجراءات الجديدة في الملف القضائي سيتم الإعلان عنها خلال ندوة صحفية .
يذكر أن أحد الارهابيين الليبيين، كان قد صرح مساء السبت الماضي خلال برنامج بثته قناة "ليبيا الحدث" الخاصة، بأنه تمت تصفية الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في غابة بدرنة بليبيا بسبب" الإستهزاء برسول الله" ، وفق إعترافاته.
كما يشار إلى أن وزارة الشؤون الخارجية، أكدت في بيان لها الأحد، أنها تتابع بإهتمام شديد التصريحات التي أدلى بها الموقوفان الليبيان مساء السبت، بخصوص مقتل الصحفيين التونسيين.
وأفادت بأنها بصدد القيام بالإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية، والتنسيق الفوري مع السلطات الليبية للتحقق من مدى صحة هذه المعلومات، فضلا عن الإتصال بوزارة العدل التونسية.



Publié le:2017-01-11 12:59:24

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