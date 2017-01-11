الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته تهدد بالتوقف على قبول وانتاج الحليب مع موفى شهر جانفي الجاري

Mercredi 11 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-11 12:37:24

- هددت الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته بالتوقف عن قبول وانتاج الحليب بكافة انواعه في حال عدم ايفاء وزارة الصناعة والتجارة بوعودها مع نهاية شهر جانفي الجاري.واستنكرت الغرفة في بلاغ اصدرته الاربعاء، "تراخي الادارة في التعاطي مع الملف بجدية" رغم وعود وزير الصناعة والتجارة خلال جلسة انعقدت يوم 15 ديسمبر 2016.وقال رئيس الغرفة الحبيب الجديدي في تصريح ل"وات" ان وزير الصناعة وعد بالغاء الاداءات او منحهم الدعم المادي اللازم قصد تعويض الخسائر المنجرة اساسا عن ارتفاع كلفة الانتاج (الطاقة، الاجور،...) قبل موفى ديسمبر2016 "لكن لم يتم الى حد الان تفعيل هذه الاجراءات".واشار الى ان تدهور قيمة الدينار ساهم في الترفيع في كلفة توريد مواد التعبئة والتغليف بما تسبب في خسائر ب130 مليم في اللتر الواحد علما وان انتاج الحليب قدر خلال سنة 2016 بحوالي 600 مليون لتر.وافاد رئيس الغرفة ان خسائر القطاع تراوحت بين 2 مليون دينار و10 مليون دينار حسب المركزيات.