Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - 3eesh Enta  
Economie

الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته تهدد بالتوقف على قبول وانتاج الحليب مع موفى شهر جانفي الجاري

Mercredi 11 Janvier 2017
بــاب نــات - هددت الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته بالتوقف عن قبول وانتاج الحليب بكافة انواعه في حال عدم ايفاء وزارة الصناعة والتجارة بوعودها مع نهاية شهر جانفي الجاري.

واستنكرت الغرفة في بلاغ اصدرته الاربعاء، "تراخي الادارة في التعاطي مع الملف بجدية" رغم وعود وزير الصناعة والتجارة خلال جلسة انعقدت يوم 15 ديسمبر 2016.
وقال رئيس الغرفة الحبيب الجديدي في تصريح ل"وات" ان وزير الصناعة وعد بالغاء الاداءات او منحهم الدعم المادي اللازم قصد تعويض الخسائر المنجرة اساسا عن ارتفاع كلفة الانتاج (الطاقة، الاجور،...) قبل موفى ديسمبر2016 "لكن لم يتم الى حد الان تفعيل هذه الاجراءات".
واشار الى ان تدهور قيمة الدينار ساهم في الترفيع في كلفة توريد مواد التعبئة والتغليف بما تسبب في خسائر ب130 مليم في اللتر الواحد علما وان انتاج الحليب قدر خلال سنة 2016 بحوالي 600 مليون لتر.
وافاد رئيس الغرفة ان خسائر القطاع تراوحت بين 2 مليون دينار و10 مليون دينار حسب المركزيات.



Publié le:2017-01-11 12:37:24

cadre-5ee659981bf76001ec2bcada2e6f096a-2017-01-11 12:37:24
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136720



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  J - 3

Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12873,1

  • (09/01)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 2,46652 DT        1$ =2,33273 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/01)   951,2 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136720 293|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires