توننداكس يستهل معاملات الاربعاء على تراجع بنسبة 44ر0 بالمائة

Mercredi 11 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-11 12:23:07

- استهلت بورصة تونس للاوراق المالية معاملات الاربعاء في المنطقة الحمراء اذ تراجع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 44ر0 بالمائة في حدود النقطة 13ر5559 وسط حجم تبادل بلغ 686 الف دينار، حسب التحليل اليومي للوسيط بالبورصة "ميناكابتل".وتصدرت اسهم تامينات ستار قائمة الارتفاعات بزيادة بنسبة 99ر2 بالمائة (58ر136 دينار) تليها اسهم كل من الشركة العصرية للايجار المالي وشركة الانتاج الفلاحي بطبلبة بنسب بلغت على التوالي 53ر2 بالمائة (05ر4 دينار) و40ر2 بالمائة (28ر1 دينار).في المقابل تراجعت اسهم اسمنت قرطاج بنسبة 62ر3 بالمائة (86ر1 دينار) وانخفضت اسهم الخطوط التونسية بنسبة 33ر3 بالمائة (58ر0 دينار).كما خسرت الشركة الدولية للايجار المالي 90ر2 بالمائة ليصل سعر السهم الواحد الى 71ر14 دينار.