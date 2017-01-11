رجة ارضية بالقطر الليبي شعر بها متساكنو مدينة رمادة من ولاية تطاوين

وبلغت قوة الرجة، وفق بلاغ للمعهد الوطني للرصد الجوي، 9ر3 درجة على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الاولية ب85ر32 درجة خط عرض وب18ر12 درجة خط طول.
Publié le:2017-01-11 09:57:26
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Par:Maxii Melinoss (Tunisia )
Sur:الفة يوسف: صنفان من '''التونسيين'' لا أتحاور معهم ، الخوانجية وغلمانهم من سياسيّي ما بعد 14 جانفي