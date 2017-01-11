رجة ارضية بالقطر الليبي شعر بها متساكنو مدينة رمادة من ولاية تطاوين

Mercredi 11 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-11 09:57:26

- سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في حدود الساعة الثامنة و27 دقيقة من صباح الاربعاء، رجة ارضية بالقطر الليبي (شرق الحدود التونسية) شعر بها متساكنو مدينة رمادة من ولاية تطاوين.وبلغت قوة الرجة، وفق بلاغ للمعهد الوطني للرصد الجوي، 9ر3 درجة على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الاولية ب85ر32 درجة خط عرض وب18ر12 درجة خط طول.