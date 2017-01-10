تفكيك خلية إرهابية تنتمي إلى تنظيم ''أنصار الشريعة'' بمدينة المكنين

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبلبة ولاية المنستير، تمكنت يوم 7 جانفي الجاري، من تفكيك هذه الخليّة الإرهابيّة بمدينة المكنينن، مفيدة بأنه تبين خلال التحرّيات مع الموقوفين أنهم يتبنون الفكر التكفيري، ويعقدون إجتماعات سرّية بمدينة المكنين، وينشطون ضمن ما يسمّى بتنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابي المحظور ويتولون جمع الأموال دون ترخيص.
وأضافت أنه بتفتيش منزل أحدهم، تم حجز كتب دينيّة ذات منحى تكفيري و30 صكّا بنكيا وكمبيالتين بهما مبالغ ماليّة تفوق 100 ألف دينار، إضافة إلى وثيقة بنكيّة تثبت قيامه بتنزيل مبلغ مالي بأحد البنوك بالجهة قدره 160 ألف دينار، إعترف أنها كانت متأتية من إقراضه مبالغ ماليّة متفاوتة لأشخاص، مقابل حصوله على فوائض بصورة غير قانونيّة من المبالغ التي يتولى إقراضها (تتراوح بين 20 و50 بالمائة).
Publié le:2017-01-10 21:31:12
Par:Med Maaloul (France )
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