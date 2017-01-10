هبة سويسرية ب2ر5 ملايين دينار لتمويل برنامج التنمية الحضرية لسوسة ومدن اخرى

Mardi 10 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-10 19:20:23

- منحت كتابة الدولة للاقتصاد السويسرية، الثلاثاء، تونس هبة بقيمة 3ر2 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 2ر5 ملايين دينار) لانجاز المرحلة الاولى من برنامج "التنمية الحضرية المستدامة بسوسة ومدن اخرى" والذي سيتم انجازه خلال سنة 2017 ووقع على الاتفاقية المتعلقة بهذه الهبة كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر وسفيرة سويسرا بتونس ريتا ادام، ورئيس النيابة الخصوصية لبلدية سوسة محمد المكني.واكد المؤخر، ان هذه الاتفاقية تعتبر الاولى من نوعها التى يتم توقيعها فى اطار التعاون اللامركزي بين سويسرا ومدينة سوسة مشيرا الى أن المرحلة الاولى من هذا البرنامج ستمكن من تحسين الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لمتساكني المنطقة المعنية.وترمي هذه الاتفاقية الى مراجعة مثال التهيئة الحضرية ووارساء مخطط مديري لتعبئة الموارد والنهوض بالبناء الايكولوجي علاوة على برنامج لاحداث مقر جديد لبلدية سوسة، وفق المواصفات الايكولوجية.كما تهدف المرحلة الاولى من ذات البرنامج الى ارساء مخطط مديري للطاقات يطمح الى تمكين المدينة من تنوير عمومي ناجع وغير ملوث.وقالت سفييرة سويسرا بتونس ان هذه المرحلة قد تعقبها مرحلة ثانية تتضمن اشغالا تتعلق بالبنية التحتية وسحب بعض الانشطة التي سيتم انجازها في اطار المرحلة الاولى على مدن تونسية اخرى.واوضحت فى تصريح لـ(وات) انه تم اختيار مدينة سوسة باعتبارها مركز ثالث اهم ولاية فى البلاد وتمثل قاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية فى تونس.واكدت ادام، التزام سويسرا القوي فى المجال الاقتصادي في تونس من خلال تخصيص 50 مليون دينار سنويا فى شكل هبات منها 70 بالمائة موجهة للتنمية الاقتصادية.