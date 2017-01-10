هبة سويسرية ب2ر5 ملايين دينار لتمويل برنامج التنمية الحضرية لسوسة ومدن اخرى

واكد المؤخر، ان هذه الاتفاقية تعتبر الاولى من نوعها التى يتم توقيعها فى اطار التعاون اللامركزي بين سويسرا ومدينة سوسة مشيرا الى أن المرحلة الاولى من هذا البرنامج ستمكن من تحسين الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لمتساكني المنطقة المعنية.
وترمي هذه الاتفاقية الى مراجعة مثال التهيئة الحضرية ووارساء مخطط مديري لتعبئة الموارد والنهوض بالبناء الايكولوجي علاوة على برنامج لاحداث مقر جديد لبلدية سوسة، وفق المواصفات الايكولوجية.
كما تهدف المرحلة الاولى من ذات البرنامج الى ارساء مخطط مديري للطاقات يطمح الى تمكين المدينة من تنوير عمومي ناجع وغير ملوث.
وقالت سفييرة سويسرا بتونس ان هذه المرحلة قد تعقبها مرحلة ثانية تتضمن اشغالا تتعلق بالبنية التحتية وسحب بعض الانشطة التي سيتم انجازها في اطار المرحلة الاولى على مدن تونسية اخرى.
واوضحت فى تصريح لـ(وات) انه تم اختيار مدينة سوسة باعتبارها مركز ثالث اهم ولاية فى البلاد وتمثل قاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية فى تونس.
واكدت ادام، التزام سويسرا القوي فى المجال الاقتصادي في تونس من خلال تخصيص 50 مليون دينار سنويا فى شكل هبات منها 70 بالمائة موجهة للتنمية الاقتصادية.
Publié le:2017-01-10 19:20:23
Par:Nader Malaykos (Netherlands )
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