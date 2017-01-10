شباب حي ''النور'' بالقصرين ينددون في وقفة احتجاجية بأعمال الشغب التي شهدتها منطقهم في الفترة الاخيرة

Mardi 10 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-10 23:07:38

- نفذ، ظهر اليوم الثلاثاء، عدد من شباب حي " النور" بمدينة القصرين وقفة احتجاجية في ساحة الشهداء وسط المدينة نددوا خلالها بأعمال الشغب والفوضى التي شهدتها المنطقة الأسبوع المنقضي وتم الاستيلاء خلالها على عدد من محجوزات المستودع البلدي.وأكد المشاركون في الوقفة على نزاهة شباب المنطقة وعدم مشاركتهم في هذه الأحداث، مطالبين برد الاعتبار لشباب المنطقة الى جانب رفعهم لشعارات تنادي بضرورة تمكين الجهة من حقها في التنمية والتشغيل كمطلب اساسي وتفعيل المشاريع المعطلة فيها ومكافحة الفساد المستشري في مقر الولاية ومقرات المعتمديات ومحاسبة الفاسدين.وفي هذا الصدد، أكد الناشط في المجتمع المدني نعمان محمدي في تصريح لمراسلة (وات) بالقصرين ان "شباب "حي النور" مثقف وواع ولا يمكن له بأي حال من الأحوال أن ينتهج الطرق الغير مسؤولة وان يساهم في أعمال الشغب او الاعتداء على الملك العام وان يحتج تحت جنح الليل"، على حد قوله، داعيا الحكومة بالمناسبة الى ضرورة الالتفات بصفة جدية إلى هذه الولاية المهمشة والمحرومة والى شبابها العاطل عن العمل.يشار الى ان عددا من ممثلي المجتمع الجهوي الناشطين بالجهة ومن المواطنين ساندوا هذه الوقفة التي كانت سلمية.