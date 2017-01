Mehdi Ben Gharbia: Prochain lancement d’un débat sur le projet de loi régissant la haute instance de régulation du secteur audio

Mardi 10 Janvier 2017







Le ministre charg des relations avec les instances constitutionnelles, la socit civile et les organisations des droits de lhomme Mehdi Ben Gharbia a dclar, mardi, que son dpartement lancera un dbat, vers la fin du mois de janvier sur le projet de loi rgissant lInstance de rgulation de laudiovisuel.Il a ajout en marge dun Workshop sur la Convergence des Mdias : Quelle approche de rglementation adopter? que le projet de la nouvelle loi relative au secteur audiovisuel est en phase dexamen par son dpartement en collaboration avec les mdias publics et privs ainsi que le ministre des technologies de la communication et de lconomie numrique. Ce projet sera parachev avant la fin du premier semestre de lanne en cours.Ben Gharbia a fait savoir que les diffrents intervenants ont convenu de consacrer une loi au secteur audiovisuel et une autre lInstance de rgulation du secteur audiovisuel, ajoutant que ces projets de lois sont en cours dexamen par son dpartement en concertation avec la Haute autorit indpendante de la communication audiovisuelle (HAICA) et les diffrents acteurs (mdias publics et privs).Lobjectif, a-t-il avanc, est dlaborer une loi prospective vu que tout le paysage du secteur audiovisuel sera appel changer et le taux de pntration de lInternet augmentera de plus en plus, rappelant que des tlvisions ont dj entam leur migration vers Internet.Les mdias sont aussi des entreprises conomiques qui devront se dvelopper et pouvoir vendre dautres services, a-t-il encore dit.Nouri Lajmi, Prsident de la Haute autorit indpendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a soulign que tout est en train de converger vers Internet, mais des dfis normes se posent au niveau de lIntenet (les droits dauteur, la protection des donnes personnelles) et de la rgulation des mdias, ajoutant que le dbat ces sujets est engag, depuis longtemps.Internet est partout et remplace dsormais les oprateurs traditionnels, savoir les radios et tlvisions qui sont dsormais menacs par la multitude de loffre (contenus) et des supports (tablettes, Smartphones). Cette situation cre dsormais une nouvelle donne laquelle il faut se prparer et sadapter.Lajmi a mis laccent, dans cadre, sur la ncessit dinstaurer une rflexion nationale et internationale pour essayer de trouver un certain quilibre entre les moyens dinformations traditionnels et Internet.Pour sa part, le prsident de lInstance nationale des tlcommunication Hichem Besbes a fait remarquer que le taux de consultation des informations sur Internet dans les foyers tunisiens, Internet cafest plus important que les tlvisions.Il a prcis que 500 lignes ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) sont actives en Tunisie, 900 mille cls 3G et 4G. En outre, environ 6,5 millions de citoyens disposent de Smartphones et que 55% des citoyens sont connects au rseau social Facebook.