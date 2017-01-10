محامو جندوبة يدعون الى وقفة احتجاجية غدا للتنديد بالاعتداء الذي طال رئيس الفرع الجهوي للمحامين

Mardi 10 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-10 22:02:11

- دعا، اليوم الثلاثاء، محامو ولاية جندوبة خلال اجتماع طارئ بقاعة المحامين بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء أمام مقر المحكمة تنديدا بالاعتداء الذي تعرض له، في الليلة الفاصلة بين 8 و9 جانفي الجاري، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالجهة والذي خُطت على باب مكتبه وفي المدرج المؤدي اليه عبارات منافية للأخلاق وأخرى تضمنت تهديدات بسلامته الجسدية.ويأتي هذا الاعتداء الذي تعرض له رئيس الفرع الجهـوي للمحامين فيصل النقاطي بعد قرار اتخذه مجلس الفرع في بحر الأسبوع المنقضي يقضي بإحالـة محام على عدم المباشرة واثنان آخران على مجلس التأديب، وقبله بأسابيع إحالة 4 محامين آخرين على عدم المباشرة ومحام آخر على مجلس التأديب وذلك بتهمة السمسرة والفساد واعتداءات أخرى طالت هيكل المحاماة، حسب ما أكده رئيس الفرع في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.واعتبر النقاطي أن التجاوزات المرتكبة من قبل المحامين سواء من خلال السمسرة أو الاعتداء أو الممارسات الغير أخلاقية أساءت لمهنة المحاماة وأضرت بالمتقاضين.من جهة أخرى، أصدر كل من الاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالجهة وفرع رابطة حقوق الإنسان وتنسيقية اتحاد المعطلين عن العمل بالجهة بيانات مساندة لرئيس الفرع الجهوي للمحامين ومنددة بما تعرض له من اعتداء وصف بالخطير.يشار الى ان ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد أذن يوم أمس الاثنين بفتح بحث في الموضوع.