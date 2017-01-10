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رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سيدي بوسعيد يدعو إلى تحريك ملف قضية حرق زاوية ''سيدي بوسعيد الباجي''

Mardi 10 Janvier 2017
بــاب نــات - دعا رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سيدي بوسعيد، محمد رؤوف الدخلاوي، السلطة القضائية إلى تحريك ملف قضية حرق زاوية "سيدي بوسعيد الباجي"، التي جدت يوم 12 جانفي 2012، والكشف عن ملابسات هذه الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها، تنفيذا أو تخطيطا أو تحريضا.

وأضاف الدخلاوي، في بلاغ صحفي تلقت (وات) نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن هذه "الجريمة النكراء والأليمة اقترفتها مجموعة من المجرمين لا يزال عناصرها طلقاء إلى حد هذا التاريخ"، مشيرا إلى أنها جاءت في سياق كامل من أعمال العنف والاغتيالات السياسية وحرق حوالي 100 زاوية ومعلم ديني من قبل مجرمين ومتطرفين ومتشددين دينيا، وفق تعبيره.
وأثنى رئيس النيابة الخصوصية، بمناسبة مرور أربع سنوات على الحادثة، على كل من ساهم في أشغال إعادة ترميم هذا المعلم الديني والتاريخي.



Publié le:2017-01-10 21:09:24

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