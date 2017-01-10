بورصة تونس تقفل معاملات الثلاثاء على ارتفاع

واستأثرت "سرفيكوم" بحوالي 0،360 م د من حجم المبادلات الجملي بقيمة 9،45 دينار للسهم الواحد.
وارتقت أسهم "اكزابايت" بنسبة 5،88 بالمائة (4،68 د) يليها بيت الإيجار المالي التونسي السعودي بنسبة 4،02 بالمائة (1،81 د).
وارتفعت أسهم الشركة الدولية للإيجار المالي بنسبة 2،99 بالمائة (15،15 د).
وانخفضت، في المقابل، قيمة أسهم "سوتيماي" بنسبة 4،41 بالمائة (1،95 د) متبوعة بالشركة التونسية للتجهيز واسمنت قرطاج على التوالي بنسبة 4،40 بالمائة (9،13 د) و3،50 بالمائة (1،93 د).
كما تقلصت قيمة أسهم المعامل الآلية بالساحل بنسبة و"تلنات" القابضة على التوالي بنسبة 2،01 بالمائة (1،95 د) و1،96 بالمائة (3،50 د).
Publié le:2017-01-10 18:42:12
Par:Nader Malaykos (Netherlands )
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