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Economie

بورصة تونس تقفل معاملات الثلاثاء على ارتفاع

Mardi 10 Janvier 2017
بــاب نــات - أقفل المؤشر المرجعي لبورصة تونس معاملات حصة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0،47 بالمائة ليصل الى مستوى 5583،58 نقطة وسط حجم مبادلات جملي ناهز 2،727 مليون دينار (م د)، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "ميناكابتل".

واستأثرت "سرفيكوم" بحوالي 0،360 م د من حجم المبادلات الجملي بقيمة 9،45 دينار للسهم الواحد.
وارتقت أسهم "اكزابايت" بنسبة 5،88 بالمائة (4،68 د) يليها بيت الإيجار المالي التونسي السعودي بنسبة 4،02 بالمائة (1،81 د).
وارتفعت أسهم الشركة الدولية للإيجار المالي بنسبة 2،99 بالمائة (15،15 د).
وانخفضت، في المقابل، قيمة أسهم "سوتيماي" بنسبة 4،41 بالمائة (1،95 د) متبوعة بالشركة التونسية للتجهيز واسمنت قرطاج على التوالي بنسبة 4،40 بالمائة (9،13 د) و3،50 بالمائة (1،93 د).
كما تقلصت قيمة أسهم المعامل الآلية بالساحل بنسبة و"تلنات" القابضة على التوالي بنسبة 2،01 بالمائة (1،95 د) و1،96 بالمائة (3،50 د).



Publié le:2017-01-10 18:42:12

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