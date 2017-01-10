تعطل القطارات الرابطة بين مدينة تونس والضاحية الشمالية نتيجة اصطدام سيارة بعمود كهربائي

Mardi 10 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-10 18:29:37

- توقفت حركة القطارات، الثلاثاء، من الساعة الثانية و40 دقيقة الى غاية الساعة الثالثة و55 دقيقة بعد الظهر على خط تونس/حلق الوادي/المرسى (تي جي أم) تبعا لقطع التيار الكهربائي مما أدى الى بقاء المسافرين محتجزين بمختلف المحطات، بحسب ما أكدته المكلفة بالاتصال لدى شركة النقل بتونس حياة الشمتوري.وفسرت الشمتوري، أن أسباب قطع التيار تعود الى اصطدام سيارة بالعمود الكهربائي للشركة التونسية للكهرباء والغاز على الطريق المؤدية الى حلق الوادي، ما أدى الى سقوطه.وقد تدخلت مصالح شركة الكهرباء لاصلاح الاضرار واعادة التيار الكهربائي.وذكرت، شاهدة من بين المسافرين بمحطة "البطاح" بعد أن استقلت ال"تي جي أم" نحو العاصمة أن عددا هاما من الركاب العالقين بالمحطة لم يتمكنوا من ايجاد وسيلة نقل بديلة تقلهم نحو وجهاتهم قبل أن يستأنف القطار سالف نشاطه حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال.