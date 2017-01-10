تعطل القطارات الرابطة بين مدينة تونس والضاحية الشمالية نتيجة اصطدام سيارة بعمود كهربائي

وفسرت الشمتوري، أن أسباب قطع التيار تعود الى اصطدام سيارة بالعمود الكهربائي للشركة التونسية للكهرباء والغاز على الطريق المؤدية الى حلق الوادي، ما أدى الى سقوطه.
وقد تدخلت مصالح شركة الكهرباء لاصلاح الاضرار واعادة التيار الكهربائي.
وذكرت، شاهدة من بين المسافرين بمحطة "البطاح" بعد أن استقلت ال"تي جي أم" نحو العاصمة أن عددا هاما من الركاب العالقين بالمحطة لم يتمكنوا من ايجاد وسيلة نقل بديلة تقلهم نحو وجهاتهم قبل أن يستأنف القطار سالف نشاطه حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال.
Publié le:2017-01-10 18:29:37
Par:Nader Malaykos (Netherlands )
Sur: رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة