اجتماع بولاية سليانة لمتابعة سير المشاريع المقرَرة بالمجلس الوزاري ليوم 29 ديسمبر 2015

وتم خلال الاجتماع الذي اشرف عليه والي الجهة التاكيد على ان "جلَ المشاريع المبرمجة لسنة 2016 تشهد نسقا عاديا سواء من حيث الانجاز أو إعداد الدراسات الفنية في شأنها، ويجري العمل على المستويين المركزي والجهوي لإيجاد الحلول لبعض الإشكاليات العرضية".
وتتعلق المشاريع المقرَرة لفائدة الجهة بتطوير البنية الأساسية والتهيئة الترابية والنهوض بقطاعات الفلاحة والصناعة والصحة والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية، فضلا عن تحسين ظروف عيش السكَان ودعم الخدمات الادارية وخدمات النقل العمومي.
وتتمثَل مشاريع القطاع الفلاحي في تحسين نوعية مياه الشرب ودعم شبكات توزيعها وتحسين نسبة التزويد في الوسط الريفي وإنجاز دراسة مشروع للتنمية الفلاحية المندمجة في شمال الولاية وتشخيص وضعية شبكات المناطق السقوية لتهيئتها ودعم شبكة الآبار العميقة وإحداث منطقة سقوية على مساحة 1500 هك ثم دعم أشغال المحافظة على المياه والتربة وصيانة الغابات وإحداث مسلك لمداواة المزارع بالطائرات.
كما شملت القرارات تركيز محكمة استئناف بسليانة وإحداث شركة جهوية للنقل وربط مدينة سليانة بالسكة الحديدية انطلاقا من قرية لخوات التابعة لمعتمدية قعفور وتزويد مدن الجهة بالغاز الطبيعي.
يشار الى انه يتم انجاز مختلف هذه المشاريع على امتداد سنوات المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020.
Publié le:2017-01-10 19:03:22
Par:Nader Malaykos (Netherlands )
Sur: رئيس الجمهورية يتقبل التهاني بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة