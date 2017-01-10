Radio Babnet Tunisie  On Air: 100% - Tarab ........  
Régions

اجتماع بولاية سليانة لمتابعة سير المشاريع المقرَرة بالمجلس الوزاري ليوم 29 ديسمبر 2015

Mardi 10 Janvier 2017
بــاب نــات - كان سير المشاريع التنموية المقرَرة لفائدة ولاية سليانة والمنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد في 29 ديسمبر 2015 محلَ متابعة في اجتماع انعقد اليوم الثلاثاء في مقر الولاية تم خلاله استعراض الخطوات المقطوعة في جميع القطاعات المشمولة بالقرارات المعلن عنها وتقييم الجهود المبذولة لإنجازها وحصر الاشكاليات الحافَة بها وسبل دفعها.

وتم خلال الاجتماع الذي اشرف عليه والي الجهة التاكيد على ان "جلَ المشاريع المبرمجة لسنة 2016 تشهد نسقا عاديا سواء من حيث الانجاز أو إعداد الدراسات الفنية في شأنها، ويجري العمل على المستويين المركزي والجهوي لإيجاد الحلول لبعض الإشكاليات العرضية".
وتتعلق المشاريع المقرَرة لفائدة الجهة بتطوير البنية الأساسية والتهيئة الترابية والنهوض بقطاعات الفلاحة والصناعة والصحة والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية، فضلا عن تحسين ظروف عيش السكَان ودعم الخدمات الادارية وخدمات النقل العمومي.
وتتمثَل مشاريع القطاع الفلاحي في تحسين نوعية مياه الشرب ودعم شبكات توزيعها وتحسين نسبة التزويد في الوسط الريفي وإنجاز دراسة مشروع للتنمية الفلاحية المندمجة في شمال الولاية وتشخيص وضعية شبكات المناطق السقوية لتهيئتها ودعم شبكة الآبار العميقة وإحداث منطقة سقوية على مساحة 1500 هك ثم دعم أشغال المحافظة على المياه والتربة وصيانة الغابات وإحداث مسلك لمداواة المزارع بالطائرات.
كما شملت القرارات تركيز محكمة استئناف بسليانة وإحداث شركة جهوية للنقل وربط مدينة سليانة بالسكة الحديدية انطلاقا من قرية لخوات التابعة لمعتمدية قعفور وتزويد مدن الجهة بالغاز الطبيعي.
يشار الى انه يتم انجاز مختلف هذه المشاريع على امتداد سنوات المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020.



Publié le:2017-01-10 19:03:22

cadre-227d7db51b45ce98d16ecdcdde7ff173-2017-01-10 19:03:22
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 136686

Nader Malaykos  (Netherlands)  |Mardi 10 Janvier 2017 à 19h 18m |           
تحت حكم التجمع النداء ستصير سليانة أحسن من سنغفورة ...سنة .. 2299



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12931,3

  • (06/01)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 2,46708 DT        1$ =2,33205 DT
  • Solde Compte du Trésor   (06/01)   976,1 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136686 142|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires