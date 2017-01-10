اجتماع بولاية سليانة لمتابعة سير المشاريع المقرَرة بالمجلس الوزاري ليوم 29 ديسمبر 2015

Mardi 10 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-10 19:03:22

- كان سير المشاريع التنموية المقرَرة لفائدة ولاية سليانة والمنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد في 29 ديسمبر 2015 محلَ متابعة في اجتماع انعقد اليوم الثلاثاء في مقر الولاية تم خلاله استعراض الخطوات المقطوعة في جميع القطاعات المشمولة بالقرارات المعلن عنها وتقييم الجهود المبذولة لإنجازها وحصر الاشكاليات الحافَة بها وسبل دفعها.وتم خلال الاجتماع الذي اشرف عليه والي الجهة التاكيد على ان "جلَ المشاريع المبرمجة لسنة 2016 تشهد نسقا عاديا سواء من حيث الانجاز أو إعداد الدراسات الفنية في شأنها، ويجري العمل على المستويين المركزي والجهوي لإيجاد الحلول لبعض الإشكاليات العرضية".وتتعلق المشاريع المقرَرة لفائدة الجهة بتطوير البنية الأساسية والتهيئة الترابية والنهوض بقطاعات الفلاحة والصناعة والصحة والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية، فضلا عن تحسين ظروف عيش السكَان ودعم الخدمات الادارية وخدمات النقل العمومي.وتتمثَل مشاريع القطاع الفلاحي في تحسين نوعية مياه الشرب ودعم شبكات توزيعها وتحسين نسبة التزويد في الوسط الريفي وإنجاز دراسة مشروع للتنمية الفلاحية المندمجة في شمال الولاية وتشخيص وضعية شبكات المناطق السقوية لتهيئتها ودعم شبكة الآبار العميقة وإحداث منطقة سقوية على مساحة 1500 هك ثم دعم أشغال المحافظة على المياه والتربة وصيانة الغابات وإحداث مسلك لمداواة المزارع بالطائرات.كما شملت القرارات تركيز محكمة استئناف بسليانة وإحداث شركة جهوية للنقل وربط مدينة سليانة بالسكة الحديدية انطلاقا من قرية لخوات التابعة لمعتمدية قعفور وتزويد مدن الجهة بالغاز الطبيعي.يشار الى انه يتم انجاز مختلف هذه المشاريع على امتداد سنوات المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020.