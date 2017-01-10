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وزارتا التعليم العالي والتربية تعملان على توحيد عطلة الشتاء

Mardi 10 Janvier 2017
بــاب نــات - تناولت جلسة عمل انعقدت الاثنين بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بإشراف كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس، ووزير التربية، ناجي جلول، جملة من الملفات من بينها موضوع رزنامة العطل، حيث تم الاتفاق على العمل على تقريب الرزنامة المدرسية والرزنامة الجامعية مع توحيد عطلة الشتاء.

ولم تكن عطلة الشتاء لسنة 2016 - 2017 موحدة بين المؤسسات التربوية والجامعية واختلف موعدها لأول مرة، حيث امتدت العطلة بكافة المؤسسات الجامعية من 18 ديسمبر 2016 الى 1 جانفي 2017 في حين تتواصل بالمدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد من 9 الى 22 جانفي 2017.
كما عرضت هذه الجلسة التي حضرتها مجموعة من الإطارات العليا للوزارتين، التقييم الأولي لاجازة علوم التربية قبل انطلاق الماجستير، الذي سجل، حسب بلاغ لوزارة التعليم العالي، ارتياحا بالنسبة لمستوى الموجهين نحو الاجازة مع اقتراح صياغة كراس شروط تضبط فيه معايير الجودة بالنسبة للتأطير وتجهيزات المخابر، وجودة التدريس.
وفي ما يتعلق بالماجستير في علوم التربية، تم الاتفاق على تكوين فريق مزدوج لتحديد مرجعية الكفايات لقبول الترشحات للمناظرة الوطنية.
وتطرق الطرفان إلى ملف الإعلام والتوجيه، حيث تم التأكيد على ضرورة الاستئناس ببروتوكول بولونيا الذي وقعت عليه تونس في سبيل إدراج معايير كيفية في منهجية التوجيه وأخذ المواد الإختيارية بعين الاعتبار.



Publié le:2017-01-10 18:17:30

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1 de 1 commentaires pour l'article 136685

Nader Malaykos  (Netherlands)  |Mardi 10 Janvier 2017 à 19h 15m |           
اللوحة مكتوبة بالفرنسية.. العطل تهم أبناء التونسيين في تونس.. مادخل الفرنسية في عشانا؟؟؟



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