الاحتفال بخمسينية السينما التونسية: أفلام ومعارض فوتوغرافية وندوات وإصدار كتب توثيقية

وكان العرض السينمائي الأول من إنتاج تونسي خالص بعنوان "الفجر" وقد أخرجه عمار الخليفي وعرض لأول مرة يوم 21 مارس 1967، وسيشارك عمار الخليفي بدوره في احتفالية خمسينية السينما كرمز من رموز تأسيس الصناعة السينمائية في تونس، حسب قول الخراط.
وأفصح مدير المركز الوطني للسينما والصورة أن "الاحتفالية تتضمن عروضا سينمائية ومعارض فوتوغرافية وندوات وإصدار كتب توثّق لمسيرة السينما التونسية التي رغم أنها مُقلّة في الانتاج فإنها سخيّة في تنوّع التجارب وفي التواصل بين الأجيال" مضيفا أن "المشهد السينمائي اليوم يتواجد فيه مخرجون تجاوزوا سن الثمانين جنبا إلى جنب مع مخرجين شبان يخوضون تجاربهم الأولى بكل ثقة واقتدار ومخرجين مخضرمين عملوا مع الجيل الأوّل واستفادوا من خبرته".
وأشار فتحي الخراط إلى أن فريق عمل إعداد مختلف التظاهرات التي ستؤثث الاحتفالية يقوم على شراكات مع عدد من المؤسسات الثقافية العمومية ومكوّنات المجتمع المدني، قصد تشريك كل الأطراف المهتمة بالفن السابع في الاحتفاء بمسيرة السينما التونسية على امتداد خمسين سنة ملاحظا أن الملامح المبدئية للبرمجة الاحتفالية سيتم الإعلان عنها فور ضبطها خلال ندوة صحفية ستقام لاحقا.
Publié le:2017-01-10 15:23:08
Par:selsebil (France )
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