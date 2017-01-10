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الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ينطلق افي توزيع دفعة جديدة من المساعدات على فروعه المحلية في مدنين

Mardi 10 Janvier 2017
بــاب نــات - انطلق اليوم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في ولاية مدنين في توزيع دفعة جديدة من المساعدات الاجتماعية على العائلات الضعيفة ومحدودة الدّخل في اطار التوقي من موجة البرد التي تجتاح ولاية مدنين على غرار بقية الجهات وذلك عبر فروعه المحلية بمختلف المعتمديات.

وحسب ما ذكره المتصرف الجهوي للاتحاد منصف المقدميني فان هذه الدفعة من المساعدات تتضمن الف غطاء صوفي ومائة وخمسون حشايا وعشرة الاف ملابس والفي حذاء و6 الاف كلغ من المواد الغذائية الاساسية المختلفة فيما ينتظر ان تشمل سبع مائة عائلة بالتنسيق مع السلط المحلية.
وكانت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بمدنين قد انطلقت خلال الفترة بين 5 ديسمبر الى السابع والعشرين من نفس الشهر في توزيع دفعة سابقة من المساعدات شملت الفين وثمان مائة وخمسة عشرة منتفعا عبر الفروع المحلية ومنها 55 عائلة من الفرع الجهوي.
وتضمّنت هذه المساعدات ستة الاف وخمس مائة وتسعين كلغ من المواد الغذائية وخمسة الاف واربع مائة وثلاثة وثمانين من الاحذية واربع مائة واثنين وستين غطاء ومائة وعشرة حشايا وثمانية عشرة الف ومائتين واربعة وعشرين ملابس.



Publié le:2017-01-10 16:19:58

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