حزب التحرير يتهم السلطات بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لاستقبال المهاجرن غير الشرعيين والعائدين من بؤر التوتر

Mardi 10 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-10 15:04:03

- اتهم عضو الهيئة الادارية لحزب التحرير محمد شويخ السلطات التونسية ، "بأنها عقدت في سنة 2014 اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي، لاستقبال جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا التراب الأوروبي والشباب الذي سافر لبؤر التوتر".وقال شويخ خلال ندوة صحفية عقدها الحزب اليوم الثلاثاء بمقره باريانة ان السلطات التونسية "تعمل على تشييد سجن كبير مشابه لسجن "غوانتانامو" الامريكي "لاستيعاب هؤلاء العائدين من بؤر التوتر وبقية المهاجرين غير الشرعيين، بعد أن عجز الأوروبيون والأمريكيون في توطينهم في سوريا ".من جانبه، لفت عماد حدوق عضو المكتب الاعلامي بحزب التحرير ، الى أن أهالي الموقوفين من منخرطي الحزب سينظمون اعتصامات أمام مراكز الأمن التي تم ايقافهم فيها، معتبرا أن هذه الايقافات غير قانونية وظالمة وأنها على خلفية انتماء هؤلاء الشباب لحزب التحرير" حسب رأيه.